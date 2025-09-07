La Bersuit hizo vibrar Neuquén con 25 años de “Hijos del Culo”

La Bersuit Vergarabat volvió a sacudir la Patagonia. Anoche, en Mood Live, la legendaria banda celebró los 25 años de uno de sus discos más icónicos: Hijos del Culo. La cita reunió a cientos de fanáticos que disfrutaron de una noche explosiva de rock, murga y memoria, en la que la banda repasó tanto las canciones del disco aniversario como varios de sus clásicos más reconocidos.

Editado en el año 2000 y producido por Gustavo Santaolalla, Hijos del Culo fue mucho más que un disco: fue un grito que retrató una Argentina en crisis, con letras que denunciaban la política y la sociedad. Temas como La argentinidad al palo, Sr. Cobranza, Negra murguera, Se viene, y La Bolsa volvieron a sonar, generando cánticos y saltos entre el público que convirtió la sala en una verdadera fiesta.

La formación actual, encabezada por Daniel Suárez y Germán Sbarbatti, repasó cada canción del disco en su orden original, sumando además clásicos de su amplia trayectoria. La noche fue un recordatorio de cómo la música de La Bersuit continúa vigente, no solo por su fuerza sonora sino también por el mensaje social que aún resuena entre los fanáticos.

El público neuquino respondió con entusiasmo a cada tema, coreando desde los hits de protesta hasta los himnos de humor ácido que hicieron famosa a la banda. Una velada que combinó nostalgia, celebración y la energía intacta de un grupo que sigue marcando época en el rock nacional.