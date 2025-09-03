Quién es el famoso actor que le negó una foto a Pampita: “Lo esperé un montón de tiempo”

En plena grabación de Los 8 Escalones, Pampita sorprendió al revelar una experiencia personal que dejó al estudio en silencio por unos segundos. Mientras se debatía sobre la edad de Robert De Niro, la conductora recordó un episodio con el actor de Hollywood que la marcó y que todavía conserva en su memoria como una anécdota inesperada.

“Yo le pedí una foto una vez y me dijo que no. Esperé un montón de tiempo”, contó Pampita, desatando la curiosidad de todos los presentes. La modelo relató que el encuentro sucedió en un restaurante y que, aunque le aconsejaron no molestarlo porque estaba comiendo, ella decidió aguardar pacientemente hasta que el actor terminara su cena.

Lejos de desistir, se quedó afuera aguardando el momento indicado. “Me quedé sentada en la vereda como una hora y media. Cuando lo veo salir le pregunto: ‘¿Me puedo sacar una foto?’. Y me dice: ‘No, no, hoy no estoy bien’. Estaba con barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”, recordó entre risas, generando sorpresa en sus compañeros.

La revelación fue tan gráfica que inmediatamente surgieron reacciones en el estudio. Chiche Gelblung no dudó en calificar la actitud del actor como de “mala onda”, algo que generó debate entre los presentes. Sin embargo, Pampita decidió no sumarse a la crítica y, con calma, justificó lo que había ocurrido aquella noche en el restaurante.

“Lo entendí porque a veces me pasa que me sacan una foto espantosa”, explicó, dejando en claro que, pese a la negativa, comprendió el gesto del actor. Sus palabras reflejaron empatía con la situación, recordando que para las figuras públicas no siempre es fácil acceder a todos los pedidos de sus fanáticos.

Lo más llamativo es que, lejos de guardar rencor, Pampita cerró su anécdota con un elogio sincero. “Yo lo sigo admirando igual, es uno de los actores favoritos de mi familia”, aseguró. Esa confesión permitió ver el costado más fan de la conductora, que se animó a compartir un recuerdo íntimo de su admiración por Robert De Niro.

De esta manera, el hecho de sentirse en su lugar muchas veces es lo que generó que Pampita entienda a la perfección el rechazo del famoso actor. Es por eso que dejó el rencor de lado y aún en la actualidad lo sigue viendo con cariño.