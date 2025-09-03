Marcelo Tinelli habló como nunca de su relación con Milett Figueroa tras la crisis

Marcelo Tinelli comenzó a estar en el centro de la escena por lo que serán sus nuevos proyectos profesionales, sin embargo, es inevitable consultarlse sobre su vida privada. En diálogo con Puro Show, el conductor decidió enfrentar los rumores que ponían en duda su relación con Milett Figueroa. Con un tono distendido, dejó en claro cómo está hoy el vínculo con la actriz peruana.

Durante la charla, Marcelo Tinelli no eludió las preguntas sobre su pareja y respondió con contundencia. “Estamos muy bien, Milett está llegando a Buenos Aires en estos días, perfecto como siempre”, aseguró frente a las cámaras. La frase bastó para despejar cualquier especulación sobre crisis y mostrar que, pese a las versiones y la lejanía, la relación continúa firme.

El conductor también explicó los motivos por los que Milett Figueroa no estuvo junto a él en las últimas semanas. “Ella estaba trabajando en Perú, fue a hacer una novela y un montón de cosas pero ya vuelve”, detalló. Asimismo, remarcó que la distancia no es un impedimento para que esta relación se desarrolle con normalidad: “Yo estoy muy bien con Milett, es mi novia”.

Sus declaraciones funcionaron como un freno a las versiones que circulaban en portales y redes sociales. Según el propio Tinelli, no solo no hubo crisis, sino que la relación atraviesa un buen momento, con proyectos personales y profesionales que cada uno sigue de manera paralela, pero con la certeza de que el vínculo continúa fortalecido.

Más allá del costado sentimental, Marcelo Tinelli aprovechó la entrevista para hablar de su futuro en los medios. Frente a la incertidumbre por el Bailando 2025, que estaría en pausa por los altos costos de producción, adelantó que no piensa quedarse quieto y que ya trabaja en un nuevo camino en plataformas digitales.

“Voy a hacer streaming y varias cosas para plataformas que no lo puedo decir”, confesó el empresario. Aunque no reveló demasiados detalles, anticipó que contará con un equipo de unas diez personas, en el que estarán incluidas sus hijas Cande y Juanita, quienes lo acompañarán en esta etapa enfocada en el universo digital.

De este modo, Tinelli mostró las dos caras de su presente: por un lado, la tranquilidad de su vida personal junto a Milett Figueroa, con quien asegura estar “muy bien”; y por otro, el desafío de reinventarse profesionalmente en un escenario mediático cada vez más cambiante.