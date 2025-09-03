Yanina Latorre expuso el polémico comportamiento de Maradona contra Silvina Luna: “La perseguía”

A dos años de la muerte de Silvina Luna, el recuerdo de la actriz volvió a quedar envuelto en una fuerte controversia. Lo que en principio era un homenaje televisivo terminó derivando en un cruce mediático, luego de que Luis Ventura asegurara en Secretos Verdaderos que la modelo había tenido un romance con Diego Maradona, algo que sus amigos íntimos se apresuraron a desmentir bastante enojados. Pero no fueron los únicos, ya que Yanina Latorre se metió en tema y ventiló la verdad.

El relato de Ventura generó indignación en el entorno de Silvina Luna, ya que consideraron inoportuno vincularla en el aniversario de su muerte con un romance de dudosa veracidad. En este contexto, Yanina Latorre decidió sumar detalles y explicó por qué la información despertó tanta bronca. “La hace quedar como un gato, porque él habla de un reloj y una cadena, de la manera en que ella murió… Gustavo Conti y Ximena Capristo, que se re contra calentó, lo niegan rotundamente”, aseguró.

Pero la panelista fue más allá y agregó un dato que hasta ahora no se conocía públicamente. “En realidad es verdad que él estaba como enloquecido con ella y la ‘perseguía’, pero Silvina nunca accedió”, reveló sobre por qué molesta tanto esta versión. Con esas palabras, Yanina Latorre puso en otro lugar la supuesta historia, sugiriendo que el vínculo era unilateral y que Silvina Luna jamás correspondió esos avances.

En su explicación, la angelita también dio precisiones sobre el episodio de la famosa cadena. “La cadena que menciona Ventura se la regaló en una fiesta, en un verano, en la temporada, estaba Ximena en Buenos Aires y Conti en Carlos Paz, o no sé si es al revés, fue en una fiesta que apareció Maradona, el ‘gustaba’ de Silvina y venía como buscándola”.

Yanina agregó que la anécdota tenía incluso un costado desconocido: “Gustavo cuenta que le regaló la cadena, que él estaba. De hecho ella después la vendió y con eso terminó de pagar su casa, pero dicen que nunca pasó nada entre ellos”, reveló. De este modo, diferenció entre los regalos que efectivamente existieron y la versión del romance.

En su análisis, también dejó claro que no creía que Luis Ventura hubiera inventado por completo la historia, pero sí cuestionó la falta de rigor. “No digo que Ventura invente, pero por ahí tiene mala data o, a veces, estos rumores llegan”, señaló. Aun así, remarcó que el error principal fue elegir el momento para sacar ese tema al aire.

“Creo que no es el momento, porque primero, homenajear a una persona tan querida como Silvina a dos años de su muerte ¡Y venir a contar esto!”, enfatizó para tratar de cerrar el tema y dejar descansar en paz a los dos involucrados.