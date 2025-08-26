¿Santiago del Moro renunció a Telefe? Paula Varela expuso los motivos

La televisión argentina se sacudió en las últimas horas con una noticia que pocos esperaban: Santiago del Moro habría renunciado a Telefe. La información salió a la luz en Intrusos, donde Paula Varela aseguró que la decisión del conductor sorprendió incluso a su entorno más cercano.

Según contó la panelista, la salida del animador impactó directamente en los planes de la emisora. Los castings de Gran Hermano, uno de los programas más fuertes de la señal, quedaron suspendidos por la falta de su conductor principal. “Me cuentan que se frenaron porque ya no está la figura que iba a liderar el ciclo”, explicó Paula Varela al aire.

La periodista también señaló que la noticia llegó sin previo aviso. En sus palabras, la actitud de Santiago del Moro en redes sociales ya dejaba pistas: desde hace tiempo, el conductor redujo drásticamente sus publicaciones, algo que en su momento llamó la atención de sus seguidores. Ahora, ese silencio digital cobra un nuevo sentido.

En cuanto a los motivos de la renuncia, Paula Varela indicó que Telefe estaría atravesando un proceso de recorte de gastos. “No es que lo echen, sino que la emisora se está desprendiendo de activos costosos. No hay el mismo presupuesto que antes para grandes figuras ni para proyectos de gran envergadura”, detalló.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de parte del canal ni del propio Santiago del Moro. “Este tipo de informaciones suelen negarse hasta último momento”, aclaró la panelista, aunque remarcó que su fuente es confiable y que incluso dentro de la señal aún hay personas que no fueron notificadas de la decisión.

El equipo de Intrusos intentó comunicarse con el conductor para obtener su versión, pero no recibieron respuesta. Desde la producción de Telefe, en tanto, dejaron trascender que el futuro de Gran Hermano es incierto y que el proyecto está en pausa desde la etapa de inscripciones.

No obstante, en las últimas horas el propio Santiago del Moro utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad. En una historia de Instagram afirmó: “A todos los que me preguntan sigo en mi casa Telefe y feliz que así sea. Nos vemos el 29 de septiembre en los Martín Fierro de la TV y ya estamos preparando todo lo que se viene con Gran Hermano (Generación Dorada)”. Con estas palabras, el conductor desmintió los rumores y dejó en claro que continuará ligado al canal.

De esta manera, la polémica quedó en el centro de la escena: mientras algunos sostienen que la relación entre Telefe y Santiago del Moro atraviesa un momento de tensión, su mensaje público reafirma la continuidad. Lo cierto es que, confirmado o no, el futuro de Gran Hermano sigue siendo uno de los grandes focos de expectativa de la televisión argentina.