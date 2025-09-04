La crítica en vivo de Bautista Vicuña a Pampita por su rol de madre: "Está floja"

Carolina “Pampita” Ardohain es reconocida por su carisma frente a cámara y su temple para manejar situaciones inesperadas. Sin embargo, en la última emisión de Los 8 Escalones, el protagonismo se lo llevó alguien muy cercano a ella: su hijo mayor, Bautista Vicuña, fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña. El adolescente no dudó en lanzar una confesión que sorprendió al público y a su propia madre.

El momento ocurrió cuando Pampita, en plena conducción del programa de preguntas y respuestas de El Trece, decidió hacer partícipe a su hijo en una charla descontracturada. La modelo quiso saber cómo la veía en su faceta de suegra, un rol que para muchos puede ser desafiante. Con una sonrisa cómplice, Bautista Vicuña respondió sin titubeos: “Mi mamá es rebuena suegra”.

La situación parecía encaminarse hacia un comentario enternecedor, pero Pampita fue por más y se animó a preguntarle por sus dotes culinarios. Ahí llegó la frase que generó carcajadas en el estudio y repercusión en redes sociales: “En la cocina está medio floja”. El comentario sincero del adolescente mostró un costado poco conocido de la conductora, siempre asociada a la perfección y al profesionalismo.

Lejos de incomodarse, Pampita reaccionó con su habitual simpatía. Reconoció la crítica y la transformó en un gesto de cariño hacia su familia política: “Bueno, pero yo lo compenso con otras cosas, amo a todas las nueras, las mimo, las amo”. La frase desató aplausos y confirmó que la modelo sabe salir airosa incluso en los momentos más espontáneos.

El episodio tuvo lugar durante la participación especial de Benjamín Vicuña, invitado al ciclo en una jornada que mezcló juegos, preguntas de cultura general y escenas familiares inesperadas. La naturalidad con la que Bautista Vicuña se expresó reforzó la idea de que, más allá de la televisión, el vínculo entre madre e hijo está atravesado por la confianza y la complicidad.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en comentar la escena. Muchos destacaron la sinceridad de Bautista Vicuña y la frescura con la que se dirigió a su madre en un programa de alcance nacional. Otros, en cambio, aplaudieron la actitud de Pampita, que lejos de molestarse, supo darle un giro gracioso al comentario.

El director del ciclo también compartió el fragmento en sus cuentas, manifestando orgullo por la soltura del joven y resaltando el momento como una muestra de ternura genuina en televisión. La publicación rápidamente se volvió viral y cosechó mensajes elogiosos hacia la familia.

Con este cruce espontáneo, Pampita demostró una vez más por qué se mantiene como una de las figuras más queridas de la televisión argentina. Incluso cuando las críticas provienen de su propio hijo, logra capitalizarlas con humor y autenticidad, consolidando un estilo que conecta con el público más allá de las cámaras.

