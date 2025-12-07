Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense falleció luego de protagonizar un violento accidente vial sobre la Ruta Nacional 3, a la altura de Las Flores. El vehículo oficial en el que viajaba impactó contra una camioneta y, pese a haber sido trasladado de urgencia, los médicos no lograron salvarlo.

El episodio ocurrió durante la mañana del viernes, cuando un Volkswagen Gol Trend que se dirigía desde La Plata hacia San Miguel del Monte perdió el control al reventarse uno de sus neumáticos. El auto terminó cruzándose de carril y chocó contra una camioneta Jeep, según los primeros reportes.

La víctima fatal fue identificada como Leonardo Gastronuovo, integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación. Tras el accidente, fue trasladado al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, donde falleció al ingresar por las graves heridas sufridas.

En el mismo vehículo se trasladaban Estefanía Belén Sambiase, directora de Desarrollo Institucional del Ministerio, quien permanece internada y fue operada por una fractura; y el sargento Franco Insaurralde, que continúa en observación por distintos traumatismos. Ambos permanecen fuera de peligro, según fuentes médicas.

La situación de la conductora de la camioneta

La camioneta quedó sobre la banquina tras el impacto. La mujer de 47 años que manejaba el vehículo también recibió atención sanitaria y, según lo informado, se encuentra fuera de peligro.

Las causas del siniestro se investigan, pero los primeros datos apuntan al reventón del neumático como el origen de la pérdida de control del auto oficial.