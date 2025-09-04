Joaquín Martínez, el neuquino que aún sobrevive en La Voz Argentina

Este miércoles, el "Team Miranda!" llevó a cabo su "1er Round", y tras escuchar cantar a los nueve participantes del equipo, entre los que se encontraba Joaquín Martínez, el participante de La Voz Argentina oriundo de Zapala, Juliana Gattas y Ale Sergi tuvieron que tomar una importante decisión, plagada de suspenso. Es que como el ganador de "El Regreso", Leandro Colman, eligió sumarse al equipo del dúo pop, el team llegó al 1° Round con nueve participantes, por lo que estaban obligados a llevar adelante una doble eliminación.

Para esta ronda, Joaquín Martínez, el participante de Neuquén que aún sigue en carrera, interpretó el tema "Un vestido y un amor", lo cual dejó con la boca abierta a los coachs, quienes no escatimaron elogios para el zapalino.

"Hermoso, hermoso. Te estás convirtiendo en un artista increíble, Joaquín. Flotas sobre el escenario con tu cuerpo y con tu voz. Hiciste una versión hermosa, a mi entender", arrancó diciendo Juliana, a lo que Sergi agregó: "Sí, al entender de los dos. Me gustaría marcar igual que tengas que pongas atención. Yo sentí de alguna manera que el arranque estuvo un poquito dudoso y noté que te apoyaste mejor y encontraste más la afinación cuando te paraste. A veces el cuerpo y la posición del cuerpo como que te hace cambiar un poquito al cantar sentado".

"También cambia el tema de arrancar una canción es donde más se concentran los nervios", acotó la integrante femenina del dúo, para que luego Ale cerrará diciendo: "Estamos hilando muy fino. Lo más importante que es transmitir la canción, vos lo tenés y lo hiciste y una vez que te paraste no te paró nadie".

Eliminación en el equipo Miranda!

Una vez que todos los integrantes de su equipo ya habían pasado por el escenario, Ale Sergi eligió compartir algunas palabras con los participantes,a modo de consejo: “El consejo más importante que podemos darles no tiene que ver con la interpretación ni con el canto, sino con la oportunidad que ustedes están viviendo. Nosotros deseamos de puro corazón que la sepan aprovechar. Abrácense a este momento, salgan a tocar todo el verano, porque incluso muchos de ustedes ya tienen fandoms”.

Tras todo esto, llegó el momento de la eliminación, la cual una quedó en manos de los otros coaches y la otra, de los líderes del equipo. Fue así que en un primer momento, a Juliana y a Ale les tocó salvar a tres participantes, y ahí fue que eligieron a Eugenia Rodríguez, Emiliano Villagra y Pablo Cuello.

A partir de allí, Occhiato explicó que iban a quedar en el camino dos personas, y que dado que hubo un triple empate en la votación de Luck Ra, Lali y La Sole, la persona con el puntaje más bajo ya estaba eliminada. "Hay dos personas que fueron las más votadas y ya pasaron… Quien se mete es Sofía Verna, la segunda persona más votada es Aimel Sali, y el eliminado es Leandro Colman", anunció el conductor.

Para ese entonces, a los Miranda! les tocó eliminar al segundo participante entre Joaquín, Josué y Thomás. Fue ahí que eligieron salvar a Joaquín y Thomás, siendo Josué Cordero el otro eliminado del equipo.