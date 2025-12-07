Luego de la presentación oficial, comenzaron a detallarse cuáles serán las primeras obras del plan provincial “Neuquén Habita”, la política habitacional que busca generar 20 mil soluciones en dos años a partir de una inversión de 450 millones de dólares. La propuesta incluye construcción de viviendas, desarrollo de lotes con servicios, mensuras y regularizaciones en coordinación con municipios, comisiones de fomento, mutuales y sindicatos.

Según confirmó el gobierno neuquino, ya avanzan los primeros convenios que forman parte de este paquete inicial y que representan 7 mil soluciones habitacionales distribuidas en distintas zonas de la provincia. La intención es iniciar trabajos en simultáneo tanto en grandes ciudades como en localidades del interior que históricamente reclamaban acceso a tierra, servicios y viviendas.

En la ciudad de Neuquén, se acordaron 600 lotes con servicios, la construcción de 306 viviendas multifamiliares y alrededor de 2.600 regularizaciones en asentamientos.

En Plaza Huincul, se construirán 116 viviendas con financiamiento mixto y otras 32 destinadas a adultos mayores; y en Chos Malal, se realizarán mensuras, desarrollo de servicios y 81 viviendas, además de otras 32 para adultos mayores.

También habrá obras en Zapala, San Martín de los Andes, Aluminé, Andacollo, Caviahue-Copahue, El Cholar, Las Coloradas, Villa La Angostura y más de una treintena de localidades, con proyectos que varían entre construcción nueva, ampliación de servicios básicos, mensuras y planes específicos para sectores vulnerables o adultos mayores.

El programa busca generar soluciones habitacionales integrales a través de construcción, urbanización y regularización, con una fuerte participación local. La provincia destacó que esta política pretende ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer la planificación urbana, especialmente en zonas donde la demanda creció en los últimos años.

Desde el Ejecutivo aseguran que estas primeras obras representan el inicio de un despliegue territorial más amplio y sostienen que, con los convenios ya firmados, las obras estarán distribuidas en prácticamente todo el mapa neuquino durante los próximos meses.