“Encontró mensajes con…” El verdadero motivo por el que se separaron Lamine Yamal y Nicki NIcole

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal parecía ser una de las sorpresas más comentadas del mundo del espectáculo y el deporte, pero su historia duró apenas unas semanas. Lo que en principio se presentó como un romance juvenil y fresco terminó en una ruptura que rápidamente dio que hablar en redes sociales y medios de comunicación.

Los primeros indicios de que algo no marchaba bien aparecieron cuando el joven futbolista del FC Barcelona decidió borrar de su Instagram todas las fotos en las que aparecía junto a Nicki Nicole. Ese gesto, seguido de silencio en las cuentas oficiales, desató especulaciones que en pocas horas se multiplicaron entre los fanáticos de ambos.

La confirmación llegó por boca del propio Lamine Yamal, durante una conferencia de prensa en el club catalán. Con seriedad, aclaró: “Confirmo que mi relación con Nicki Nicole ya terminó. Yo ya la disfruté, ahora me toca enfocarme en mi carrera como futbolista”. Con apenas 18 años, el jugador es considerado una de las grandes promesas del fútbol europeo, y dejó en claro que su prioridad está puesta en su futuro profesional.

Sin embargo, lo que parecía ser una separación sin sobresaltos pronto tomó otro rumbo. La periodista Marcela Tauro y luego Paula Varela en América TV señalaron la existencia de un tercero en discordia: el argentino Franco Mastantuono, también de 18 años, futbolista del Real Madrid y ex River Plate.

De acuerdo con estas versiones, Lamine Yamal habría encontrado mensajes entre Nicki Nicole y Franco Mastantuono, lo que habría derivado en un quiebre inmediato. “A mí me dijeron que donde ella pasa, no crece el pasto. Salta de romance en romance, y ahora con chicos más jóvenes que ella”, sostuvo Varela, en declaraciones que encendieron aún más la polémica.

La supuesta infidelidad rápidamente se instaló como tema central, aunque hasta el momento no existen pruebas concretas que la confirmen. Tampoco ninguno de los protagonistas hizo comentarios públicos sobre la veracidad de estos mensajes, lo que mantiene la historia en un terreno de rumores y especulación.

En medio de la controversia, fue el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, quien restó importancia al asunto. Consultado sobre la relación de su hijo con Nicki Nicole, aseguró: “Son cosas de niños, yo no sé quién es ella. Mi hijo merece privacidad”.

Así, el breve romance entre la cantante argentina y el joven talento del Barcelona quedó envuelto en versiones cruzadas, hipótesis de terceros en discordia y un interés mediático que parece no tener fin.

