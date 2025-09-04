Nicki Nicole dejó atrás a Lamine Yamal y se la vincula a Franco Mastantuono: ¿hay amor?

Nicki Nicole atraviesa por una semana movida luego de su sorprendente ruptura con Lamine Yamal. Pero como si eso no fuese suficiente, en las últimas horas volvió a ser noticia por los rumores que la vinculan sentimentalmente con Franco Mastantuono, la joya del Real Madrid que hasta hace poco brillaba en River. La versión de un posible romance entre ambos comenzó a circular en medios españoles y encendió un debate que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

El dato no pasó desapercibido porque llegó poco después de que la cantante rosarina anunciara su romance con Lamine Yamal, figura del Barcelona. Ese detalle fue suficiente para que se hablara de un “cambio de equipo” en más de un sentido, potenciando todavía más el revuelo. La prensa ibérica aprovechó además la rivalidad histórica entre Barça y el Real Madrid para darle un tinte futbolero a la polémica.

Aunque nunca existió un cruce directo entre Lamine Yamal y Franco Mastantuono, en España ya se los señala como las grandes promesas del futuro y, por ende, rivales naturales dentro de la cancha. Que Nicki Nicole aparezca en el medio de esas versiones no hizo más que alimentar el morbo, generando comentarios que iban desde la sorpresa hasta la burla.

Esto provocó que muchos usuarios cuestionaron a la cantante, acusándola de priorizar sus relaciones sentimentales por encima de su música. Otros optaron por la ironía, dejando frases como “Dejá en paz a esos chicos” o comparaciones con romances mediáticos del espectáculo argentino. La polémica sumó combustible con cada comentario.

Sin embargo, hasta ahora, ni Nicki Nicole ni Franco Mastantuono salieron a confirmar o desmentir nada sobre su relación y todo parece ser más una polémica que intenta desatar la prensa española que una relación real entre los argentinos.

Por lo pronto, el mediocampista, de apenas 17 años, intenta adaptarse al mundo Real Madrid tras su traspaso desde River, mientras que la rosarina sigue enfocada en nuevos proyectos musicales que todavía no fueron anunciados oficialmente. Por ahora, todo sigue en el terreno de los rumores, pero lo cierto es que el nombre de Nicki Nicole ya quedó en el medio de una polémica que mezcla farándula y fútbol en dosis iguales.