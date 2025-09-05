El conmovedor mensaje de Cris Morena en el show de Erreway: “Romina está con Mila”

El regreso de Cris Morena a un escenario estuvo marcado por un momento de profunda emoción. La creadora de Rebelde Way se presentó en el Movistar Arena durante el show de Erreway y sorprendió a los miles de fanáticos que no esperaban verla. Con una presencia breve pero intensa, compartió unas palabras que tocaron el corazón de todos los presentes.

Acompañada por Benjamín Rojas y Felipe Colombo, Cris Morena apareció en medio de la ovación del público. Los asistentes, que crecieron con sus historias y su universo creativo, fueron testigos de una de las declaraciones más sensibles que la productora haya hecho en los últimos tiempos. Entre lágrimas y con la voz quebrada, recordó a su hija Romina Yan y a su nieta Mila, fallecida recientemente en un trágico accidente en Miami.

“Quiero agradecerles a todos por estar acá. Mañana es el cumpleaños de mi hija Romina, que está con Mila. Y todos ustedes van a estar dándoles su luz”, expresó desde el escenario. Con esas pocas palabras, logró que el estadio completo se sumiera en un silencio cargado de respeto, seguido de un aplauso ensordecedor.

Cris Morena también aprovechó para reflexionar sobre el legado de Rebelde Way. Según explicó, el proyecto nació para transmitir valores como la amistad, la música y la fuerza del amor. “Rebelde Way es romper con lo que nos impide volar, es esa pasión que nos impulsa a vivir intensamente”, afirmó, recordando la esencia de una ficción que marcó a toda una generación.

La aparición tuvo un peso aún mayor por tratarse de la primera vez que Cris Morena se mostraba públicamente tras la dolorosa pérdida de su nieta Mila, hija de Tomás Yankelevich. En ese difícil momento, la productora se encontraba en Uruguay, pero viajó de inmediato a Estados Unidos para acompañar a su familia en el duelo.

Por eso, su frase “Aquí estoy” resonó como una declaración de fortaleza y resiliencia. No solo fue un mensaje para quienes la acompañaban esa noche, sino también una manera de mostrar que sigue en pie pese al dolor, sosteniéndose en el cariño del público y en el recuerdo de quienes ya no están.

El show de Erreway ya era un acontecimiento especial para los fanáticos, pero la presencia de Cris Morena lo convirtió en un evento inolvidable. Su aparición selló la unión entre generaciones que crecieron con sus historias y las nuevas audiencias que descubren hoy su obra.

De esta forma, lo que comenzó como una celebración de la música y la nostalgia terminó transformándose en un homenaje lleno de amor. Cris Morena, con la fuerza que la caracteriza, eligió ese escenario para recordar que Romina Yan y Mila siguen presentes, iluminando con su luz a todos los que alguna vez se emocionaron con sus creaciones.