La alarma sanitaria llegó a Río Negro, el Ministerio de Salud provincial refuerza su plan de acción para minimizar el impacto del brote de la variante K del virus Influenza A (H3N2), que ya golpea con fuerza a Europa y Asia y comienza a mostrar casos en el continente americano. La mutación, altamente contagiosa, ha puesto en jaque a los sistemas de salud del Hemisferio Norte y obliga a actuar con anticipación en la región.

En este contexto, la cartera sanitaria instruyó a hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) a mantener una vigilancia exhaustiva de los cuadros gripales y de las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). El objetivo es detectar de manera temprana cualquier cambio en la circulación viral y responder con rapidez ante un eventual aumento de la demanda en los servicios de salud durante el verano.

Además, se ajustan protocolos de atención para garantizar insumos y recursos humanos. La estrategia busca evitar que la presión sobre el sistema sanitario se convierta en un problema mayor, como ya ocurre en países del Hemisferio Norte.

El Ministerio lanzó un llamado urgente a la población: la vacunación anual contra la gripe sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir cuadros graves, hospitalizaciones y muertes. La protección cruzada contra otras cepas convierte a la vacuna en un escudo indispensable, especialmente para los grupos de riesgo, personal de salud, adultos mayores de 65 años, niños menores de 5, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Una nueva variante de la gripe está en aumento y la vacunación sigue siendo la mejor apuesta.

La Coordinadora Provincial de Epidemiología, Liliana Fonseca, fue contundente: “Estamos actuando con anticipación y responsabilidad. La experiencia de los últimos años nos enseñó la importancia de la prevención. Monitoreamos de cerca la situación internacional y local para tomar decisiones oportunas”.

Medidas de prevención básicas reforzadas