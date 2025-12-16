Pasadas las 17.30 de este martes, vecinos de la ciudad de Neuquén comenzaron a reportar fallas con el servicio de electricidad en sus domicilios. Los problemas principalmente se detectaron en la zona céntrica.

Los usuarios indicaron que la luz iba y volvía, generando cortes intermitentes en algunos puntos de la ciudad. Consultando a CALF, desde la empresa respondieron que la zona está fuera de servicio.

El sector afectado es el centro y alrededor de las 19 actualizaron que la zona afectada es en los sectores aledaños a calle Elordi hasta San Martín, entre Chrestia y Salta.

Indicaron que el personal técnico ya está recorriendo la red para localizar la falla, pero que aún no se sabe qué fue lo que provocó el fallo y tampoco tienen un tiempo estimado de normalización.

Por esto irán avisando sobre las novedades en los medios de comunicación oficial de la Cooperativa CALF, a la espera de que el servicio pueda normalizarse lo más pronto posible para evitar inconvenientes a los usuarios.

Los vecinos han manifestado que los semáforos del bajo y el centro no funcionan, por lo cual recomiendan circular con precaución.

Noticia en desarrollo