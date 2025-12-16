Darío Wasserman asume en el Banco Nación y abre una nueva etapa

El recambio se produce tras la salida de Daniel Tillard, quien dejó su cargo luego de encabezar un período de fuerte protagonismo del banco en el sistema financiero argentino.

La designación de Wasserman no sorprende dentro del ámbito económico y financiero. Hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente del Nación y formó parte del núcleo de conducción que impulsó una estrategia orientada a reposicionar al banco público como un actor central del crédito productivo, la inclusión financiera y el acompañamiento a las economías regionales. Su llegada a la presidencia representa una continuidad con ajustes, en un contexto donde la previsibilidad y la solidez institucional aparecen como valores clave.

Un perfil con foco en las pymes y el financiamiento productivo

Antes de desembarcar en la cúpula del Banco Nación, Wasserman construyó una trayectoria vinculada al financiamiento de pequeñas y medianas empresas, un segmento históricamente relegado por el sistema financiero tradicional. Fue presidente de Móvil SGR entre 2020 y 2023 y ocupó el mismo puesto de presidente en Garantizar SGR algunos años anteriores, dos herramientas centrales para facilitar el acceso al crédito de miles de empresas en todo el país.

Ese recorrido explica, en buena medida, la impronta que busca consolidar en su nueva función: un banco público con mayor capilaridad, capaz de llegar al entramado productivo real y de sostener líneas de crédito en contextos económicos complejos. En el sector destacan su conocimiento técnico y su perfil dialoguista, atributos que cobran especial relevancia en un banco con presencia en cada provincia y una extensa red de sucursales.

Continuidad tras la gestión de Daniel Tillard

La salida de Tillard marca el cierre de una etapa donde el Banco Nación recuperó peso relativo dentro del sistema financiero. Durante su gestión, la entidad incrementó su participación de mercado, amplió líneas de crédito hipotecario y productivo, y reforzó su rol como banca de desarrollo, en un escenario de alta volatilidad macroeconómica.

Wasserman fue parte activa de ese proceso, lo que garantiza una transición ordenada y sin sobresaltos. En el entorno del banco aseguran que la nueva conducción buscará profundizar los logros alcanzados, manteniendo la prudencia financiera y, al mismo tiempo, sosteniendo el acompañamiento a sectores estratégicos de la economía.

El respaldo político y la confianza del Gobierno

El nuevo presidente del Nación cuenta además con respaldo político dentro del oficialismo nacional. Su nombre aparece asociado a los equipos técnicos y de confianza que orbitan alrededor del núcleo de decisión del Gobierno, lo que le otorga margen de maniobra para impulsar definiciones estratégicas en una institución clave.

Más allá de las lecturas políticas, en el mercado se impone una mirada pragmática: el Banco Nación necesita liderazgo, estabilidad y una hoja de ruta clara. En ese sentido, la designación de Wasserman es leída como una apuesta por la gestión técnica con anclaje político, una combinación habitual en los grandes bancos públicos del mundo.

Un banco clave para el interior del país

Para provincias como Neuquén y el conjunto de la Patagonia, el rol del Banco Nación resulta determinante. El financiamiento a pymes, comercios, productores, familias y proyectos de infraestructura depende en gran medida de la presencia activa del banco en el territorio. La continuidad de políticas crediticias previsibles es una demanda recurrente de los sectores productivos del interior.

En este contexto, la llegada de Wasserman abre expectativas sobre una mayor articulación entre la banca pública y las realidades regionales, especialmente en economías vinculadas a la energía, la industria, el comercio y los servicios. El desafío será sostener el equilibrio entre solidez financiera y vocación de desarrollo, una tensión permanente en la banca estatal.

Una etapa que comienza

La asunción de Darío Wasserman al frente del Banco Nación marca el inicio de una etapa donde la continuidad institucional se combina con la necesidad de adaptación a un escenario económico exigente. Con experiencia en financiamiento productivo y conocimiento interno de la entidad, el nuevo presidente enfrenta el reto de consolidar al Nación como un banco moderno, eficiente y cercano a la economía real.

En un país donde el crédito sigue siendo un recurso escaso, la conducción del principal banco público adquiere una relevancia estratégica. La expectativa ahora está puesta en que esta nueva etapa logre traducirse en más financiamiento, mayor previsibilidad y un impacto concreto en el desarrollo productivo argentino.