En medio de un presente que lo tiene en el ojo de la tormenta, Claudio Chiqui Tapia volvió a mostrarse con autoridades de peso en el mundo del fútbol. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino lideró un plenario de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA, previo a la final de la Copa Intercontinental entre Flamengo y París Saint-Germain y aprovechó para mostrarse junto a Gianni Infantino y Alejandro Domínguez mientras en el país sigue en el centro de la tensión mediática: es objeto de una investigación judicial que busca conocer la propiedad de 50 autos de alta gama que pertenecerían a dirigentes afistas.

Tapia se mostró en sus redes acompañado por Infantino y Domínguez, y expresó: “Un orgullo enorme ser parte. Siempre con el foco puesto en el crecimiento del fútbol a nivel mundial”, agradeciendo luego a los mandatarios por su apoyo. AFA también destacó la participación del Chiqui: “El Presidente Claudio Tapia, como máxima autoridad de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA, lideró hoy el plenario realizado en Qatar junto al Presidente Gianni Infantino”.

Tapia fue ratificado como representante de Conmebol ante el Consejo de FIFA el 28 de noviembre pasado, tras haber retomado el cargo tras la salida de Ednaldo Rodrigues, ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. El dirigente argentino, de 58 años, cumplirá así el mandato completo en este importante organismo, integrado por 37 miembros entre presidentes, vicepresidentes y representantes de federaciones.

Las causas que salpican a Tapia

El presidente de AFA vive un contexto complicado desde la la distinción otorgada a Rosario Central como campeón de Liga tras haber sido el equipo que más puntos sumó por tabla anual en 2025. Desde allí, no pararon de sucederse distintos episodios que complican su imagen: desde la disputa con Estudiantes, que a la postre fue el campeón del Torneo Clausura a las investigaciones que lo tendrían como partícipe tanto de un sistema de lavado de dinero.

El Chiqui Tapia, en el centro de la agenda política por supuesto lavado de dinero.

Luego de la polémica con Sur Finanzas, financiera a la que Tapia habría acercado a distintos clubes, toma fuerza la corriente investigación del Juzgado Penal Económico N°10, que indaga sobre la propiedad de más de 50 autos de alta gama encontrados en Pilar, en una quinta que está sospechada de pertenecer a altos dirigentes de AFA, con el tesorero Pablo Toviggino en la mira.