Un control de rutina en Río Colorado terminó con un hallazgo impensado: un camión que viajaba desde Neuquén hacia Buenos Aires fue secuestrado junto al semirremolque que transportaba por presentar graves irregularidades en patentes y documentación. El procedimiento derivó en dos causas judiciales paralelas, una provincial y otra federal, y dejó imputado al joven conductor de 25 años.

El episodio ocurrió en la tarde del lunes, cuando efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro detuvieron la marcha de un imponente Volvo FH perteneciente a la empresa de transporte de Bahía Blanca, Arias e hijos. El camión había partido varias horas antes desde Neuquén y que atravesaba la ruta rumbo a la provincia de Buenos Aires. Lo que parecía un control más, pronto se transformó en un escándalo: a simple vista, las chapas patentes del camión estaban recortadas y remachadas sobre otras, exhibiendo números que no coincidían con la documentación oficial.

Pero la sorpresa no terminó allí. Al revisar la cédula del semirremolque, los uniformados detectaron que el código QR estampado presentaba signos de adulteración. Una maniobra burda, pero suficiente para encender todas las alarmas y dar intervención inmediata a la Fiscalía Federal de General Roca, que inició actuaciones por el Artículo 296 del Código Penal de la Nación, referido a la portación de documentación falsa.

Mientras tanto, la Fiscalía de Río Colorado tomó cartas en el asunto por el caso del camión y sus patentes manipuladas. Allí se dispuso el secuestro del rodado y de la documentación, además de imputar al conductor por el delito de encubrimiento. El joven, oriundo de Daireaux (provincia de Buenos Aires), quedó en el centro de una investigación que promete avanzar con fuerza.

El vehículo que circulaba con patentes modificadas y un semirremolque con papeles adulterados. Dos irregularidades graves que, además de poner en jaque la seguridad vial, exponen la fragilidad de los sistemas de identificación y la audacia de quienes intentan burlar la ley.