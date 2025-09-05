Reconciliados: cuál fue el gesto de Antonito de la Rúa que volvió a enamorar a Shakira tras 14 años

La historia de Shakira y Antonio de la Rúa parecía haber quedado en el pasado, archivada entre los romances más recordados de los 2000. Sin embargo, 14 años después de aquella separación, los rumores de reconciliación volvieron a tomar fuerza y esta vez con indicios mucho más concretos, al punto de que una fuente cercana confirmó que la relación habría renacido.

La presencia del hijo del ex presidente argentino en uno de los recitales de la colombiana fue la primera señal que encendió las versiones. La escena no pasó inadvertida: De la Rúa fue captado entre el público, acompañando con bajo perfil, pero dejando a la vista que mantiene un vínculo mucho más cercano del que se creía.

El periodista Juan Etchegoyen, en su programa Juernes de la TV Pública, decidió poner fin a la especulación y lanzó una bomba. “A la tarde-noche de ayer recibí un llamado de una persona que en todo esto es una fuente inobjetable que me confirma la reconciliación y me da mucho dato”, aseguró, generando un inmediato revuelo en redes y medios.

Según relató, el acercamiento comenzó de manera laboral y poco a poco derivó en algo más. “Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja, después de que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. Es una pareja bomba de la que muchos esperaban esta segunda vuelta”, contó.

La clave, de acuerdo a Etchegoyen, estuvo en la forma en que Antonito De la Rúa se vinculó con los hijos de la artista. “A ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”, detalló, marcando un punto sensible en la vida de Shakira desde su separación de Gerard Piqué.

El periodista agregó que, lejos de ser un simple rumor, ya existiría una convivencia discreta. “Y el otro dato que a mí me cuentan es que ya estarían prácticamente viviendo juntos en un lugar que nadie sabe. No lo van a blanquear ahora, háganse la idea de que cuando ella arribe a Argentina en diciembre aparezca de la mano con Antonio en su tierra”, precisó.

De esta manera, lo que parecía imposible empieza a tomar forma: una segunda oportunidad para una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos. Entre la nostalgia de los fans y la sorpresa de quienes no esperaban este giro, Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a estar en boca de todos, dejando abierta la incógnita sobre cómo será este nuevo capítulo.