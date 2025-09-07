Paula Chaves celebró su cumpleaños en Panamá junto a Pedro Alfonso y sus hijos

El festejo de Paula Chaves este año tuvo un condimento inesperado: cambió las reuniones tradicionales en Buenos Aires por una aventura familiar en Panamá. Allí viajó con Pedro Alfonso y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, invitados por Universal Pictures para participar de un evento vinculado al próximo estreno de La casa de muñecas de Gabby, la película infantil de DreamWorks.

El viaje coincidió con una fecha especial y la modelo decidió soplar sus 41 velitas en tierras centroamericanas. La torta elegida tenía motivos de la película, rodeada de globos en tonos suaves, flores y muñecos de los personajes. El clima de ternura se mezcló con el entusiasmo de los chicos, que acompañaron el brindis en un marco íntimo y a la vez colorido.

Pedro Alfonso fue el encargado de ponerle aún más emoción a la jornada. Desde Instagram, le dedicó un mensaje cargado de cariño que no tardó en viralizarse: “Feliz cumple mi amor. Que seas feliz siempre, que siempre seas consciente de lo feliz que nos hacés... Te miro te miro te miro y te admiro. Muy feliz cumple Pau. Muy feliz cumple mi amor”, escribió el productor junto a un video familiar.

El destino elegido no fue al azar. Panamá ya había sido un viaje significativo para la pareja más de una década atrás. Ahora, con sus tres hijos, volvieron a recorrer rincones que guardaban recuerdos y los resignificaron en esta nueva etapa. Paseos, actividades recreativas y la premiere del film infantil marcaron la agenda de unos días que unieron trabajo y disfrute.

Más allá del glamour que rodeó la experiencia, la conductora se mostró feliz de haber podido compartir un momento distinto en familia. En cada imagen publicada en redes se la vio sonriente, dejando en claro que lo más importante no fue el entorno exótico ni la invitación internacional, sino el simple hecho de estar con sus seres queridos.

Así, Paula Chaves encontró en Panamá una forma diferente de celebrar sus 41 años: entre nostalgia y nuevos recuerdos, reafirmó que su familia es el motor que sostiene cada proyecto. El viaje, con tintes de película, dejó una postal de amor y compañía que marcó este cumpleaños como uno de los más especiales de su vida.