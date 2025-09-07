Las fotos en bikini de Evangelina Anderson y su hermana en sus primeras vacaciones de soltera

Evangelina Anderson eligió el Caribe para darle inicio a una etapa completamente distinta en su vida. Recién separada de Martín Demichelis tras 17 años de relación, la modelo viajó a Cancún y compartió en Instagram las primeras imágenes en microbikini. Con esa decisión, dejó claro que su presente se centra en disfrutar y en reencontrarse consigo misma, lejos del escándalo mediático.

La estadía en México coincidió con días cargados de especulaciones sobre su vida sentimental. Entre rumores que la vinculan con un empresario argentino de 34 años, llamado Franco, Evangelina Anderson evitó confirmaciones tajantes, pero se permitió una declaración con tono irónico al hablar con Pepe Ochoa: “La paso bien, me vas a ver con un montón de gente porque estoy recuperando el tiempo que perdí”.

Las postales que publicó desde un lujoso resort no tardaron en viralizarse. En bikini azul, con gafas retro y un pañuelo estampado en la cabeza, posó relajada en la piscina con un trago en la mano. La combinación de frescura y glamour fue celebrada por miles de seguidores que inundaron su perfil con comentarios como “sos un fuego”, “diosa total” y “la más linda de Argentina”.

El contraste entre su despliegue en redes y el hermetismo sobre su vínculo con Demichelis quedó en evidencia. La separación se produjo en medio de fuertes rumores de infidelidad, potenciados por las declaraciones de Tania Ledesma, señalada como tercera en discordia. Frente a ese escenario, Anderson elige priorizar el bienestar de sus hijos Bastian, Lola y Emma, manteniendo el foco en la familia.

En paralelo, su salida de Los 8 Escalones y el desembarco en MasterChef Celebrity, que comenzará a grabarse bajo la conducción de Wanda Nara, marcan un cambio en su trayectoria televisiva. Lejos de la rutina diaria en Buenos Aires, el viaje al Caribe le permitió recargar energías antes de afrontar un proyecto que promete gran exposición mediática.

Así, entre rumores de romance, proyectos laborales en camino y un sinfín de elogios virtuales, Evangelina Anderson mostró que su presente no se define por el pasado reciente. Con microbikini, sonrisa y un aire renovado, la modelo se prepara para encarar un nuevo capítulo en el que el disfrute y la libertad parecen ocupar el centro de la escena.