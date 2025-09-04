Quién es el nuevo novio de Evangelina Anderson, 8 años más joven

La vida amorosa de Evangelina Anderson volvió a quedar en boca de todos, esta vez por una versión vinculada a su nueva situación sentimental. A pocas semanas de confirmarse su separación de Martín Demichelis, con quien compartió casi dos décadas y tres hijos, surgió el rumor de que la modelo ya estaría disfrutando de una nueva compañía sentimental, por lo que se filtraron los detalles.

El dato salió a la luz en LAM y generó sorpresa entre las angelitas que se mostraban listas para la crítica. El encargado de revelar los detalles fue Pepe Ochoa, quien instaló el tema con un detalle llamativo: “Está chongueando con este chico Franco, tiene 34 años. Me lo minimizó, me dijo ‘la paso bien, me vas a ver con un montón de gente saliendo, porque estoy recuperando el tiempo que perdí’”.

La revelación encendió de inmediato los comentarios, sobre todo porque se trata de un hombre ocho años menor que Evangelina Anderson. En la mesa de debate, Julia Argenta también sumó un dato que reforzó la versión: “Hace poco una amiga de ella dijo que está a full”. De esta manera, la idea de que la modelo volvió a apostar por la diversión tomó más fuerza.

Pero no todo quedó ahí. Laura Ubfal señaló que la modelo estaría recibiendo consejos de alguien que conoce muy bien los vaivenes del amor mediático y suele jugar a este juego: “La que la aconsejó fue Pampita”. La mención de la conductora no hizo más que disparar especulaciones sobre la influencia de su entorno a la hora de encarar esta nueva etapa.

Vale recordar que la separación con Demichelis se dio en un contexto de versiones cruzadas y rumores de infidelidad. Lo cierto es que, más allá de los trascendidos, Evangelina Anderson dejó en claro que ahora será ella la que se divertirá, sobre todo luego de que se filtraran los detalles de los romances secretos de su ex.

De esta manera, Evangelina Anderson enfrenta un presente marcado por la transición: entre el cierre de un matrimonio histórico y la posibilidad de comenzar a escribir una nueva página en su vida sentimental repleta de libertad a la hora de conocer personas y tener momentos íntimos.