Cuál es el tratamiento al que se sometió Marianela Mirra para quedar embarazada de José Alperovich

Desde que Marianela Mirra se consagró ganadora de Gran Hermano en 2007, su vida personal ha estado siempre bajo el escrutinio público. Uno de los temas que más llamó la atención fue su relación con José Alperovich, exgobernador de Tucumán y senador nacional, relación que ella misma confirmó tiempo atrás. Ahora, los rumores sobre un posible embarazo volvieron a poner a la pareja en el centro de la escena mediática.

En marzo pasado, Marianela Mirra había criticado duramente al político, señalando su supuesta ingratitud y lamentando la situación en la que se encontraba mientras él cumplía una condena de 16 años de prisión por abuso sexual a una sobrina. Según sus propias palabras, había decidido cortar la relación temporalmente, pese a que ella lo visitaba en prisión.

Sin embargo, el panorama parece haber cambiado. La periodista Fernanda Iglesias reveló que, apenas un mes después de aquella polémica, Marianela Mirra volvió a acercarse a José Alperovich y se trasladó a vivir con él en Puerto Madero, donde actualmente cumple su condena bajo prisión domiciliaria debido a su edad, que supera los 70 años.

Durante aquel conflicto, Marianela había desmentido cualquier vínculo que involucrara la concepción de un hijo: “No engendro hijos en la cárcel”, afirmó mediante sus Stories, dejando claro que no planeaba tener descendencia mientras él estaba privado de libertad.

Con la convivencia actual, los planes habrían cambiado. Según fuentes cercanas, la pareja decidió recurrir a métodos de fertilidad asistida debido a la diferencia de edad y a la situación particular de Marianela Mirra, que tiene 41 años. Esta decisión apunta a maximizar las posibilidades de concebir de manera segura y controlada.

La semana pasada, se supo que Marianela Mirra asistió a una clínica especializada para someterse a un procedimiento de inseminación artificial. Esta información fue confirmada por personal de la institución de fertilidad, lo que reforzó los rumores de un embarazo inminente y de la intención de la pareja de formar una familia.

Fernanda Iglesias, desde Puro Show, detalló además que la pareja se habría sometido a un tratamiento de fertilización in vitro, un procedimiento que combina técnicas médicas avanzadas para facilitar la concepción en parejas con factores de riesgo o diferencias de edad significativas.

Aunque ni Marianela Mirra ni José Alperovich han confirmado oficialmente la noticia, los movimientos recientes sugieren que la intención de convertirse en padres es real. La combinación de inseminación artificial y fertilización in vitro marcaría un nuevo capítulo en la relación de la exfigura televisiva con el exgobernador, llevándolos a un terreno hasta ahora inexplorado en su historia mediática.