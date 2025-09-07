Wanda Nara confirmó que se agranda la familia: el anuncio más esperado

Wanda Nara encontró la manera de correrse del ruido mediático y dejar en pausa, aunque sea por unas horas, los conflictos que suelen rodearla. Esta vez la empresaria sorprendió con un anuncio inesperado y mucho más tierno: presentó al nuevo integrante de su familia, un pequeño hámster que ya conquistó a todos en su casa.

El video apareció en sus historias de Instagram y mostró a la mediática con una sonrisa mientras jugaba con el animal. “Adoptamos un nuevo integrante”, escribió Wanda Nara junto al clip, que en cuestión de minutos se viralizó entre sus seguidores. Los mensajes que recibió fueron inmediatos: desde quienes celebraron la noticia con frases como “hermoso gesto” hasta los que resaltaron lo poco habitual que es verla compartir escenas tan hogareñas.

En las imágenes se la escucha reír y dejar una frase que llamó la atención: “¡Hola! Para mí la busca a Fran”, dijo en referencia a su hija Francesca. Con ese comentario, reforzó la idea de que el animalito ya forma parte de la dinámica familiar y que incluso se convirtió en cómplice de los más chicos.

Lo curioso es que este costado íntimo llega en un momento de máxima tensión en su vida personal. En los últimos meses, Wanda Nara quedó envuelta en una batalla mediática y judicial contra Mauro Icardi, con acusaciones cruzadas de maltrato, reclamos económicos y disputas por la estadía de sus hijas en Turquía. Frente a ese escenario, la aparición del hámster funcionó como un contraste perfecto: una escena simple y cálida que transmitió tranquilidad.

No es la primera vez que Wanda Nara utiliza sus redes para dar mensajes en clave. En el pasado, lo hizo mostrando viajes familiares, instantes de complicidad con sus hijos o gestos mínimos que terminaron convertidos en tendencia. Cada publicación es leída como una señal por sus fans, y en este caso no fue la excepción.

Con este guiño, la conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que, a pesar de los conflictos que enfrenta, siempre encuentra un espacio para disfrutar de lo cotidiano. Y el nuevo integrante de cuatro patas se convirtió en el símbolo de un momento distinto: más relajado, familiar y lleno de ternura.