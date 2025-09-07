Horóscopo: Jimena La Torre lanzó sus predicciones para la segunda semana de septiembre

De cara a lo que será el inicio de la segunda semana de septiembre, Jimena La Torre se animó a vaticinar cómo serán los próximos días para cada uno de los signos del horóscopo.

Las predicciones de Jimena La Torre según el horóscopo:

Aries: La luna en tu signo aumenta el desarrollo de las ideas y te prepara para concretarlas con pasión y decisión. Es un tiempo ideal para dar el primer paso y confiar en tu liderazgo. Dinero que se concreta mediante un crédito y que puedes usar con éxito.

Tauro La luna en fuego te da muchas posibilidades de competir por un trabajo y obtener mejoras en lo laboral. Tu constancia se combina con la energía de avanzar hacia lo nuevo. Compartes con la familia tu éxito y celebras los logros conseguidos.

Géminis: La luna en Aries activa logros junto a tu pareja y despierta la posibilidad de organizar un viaje. Es un buen momento para equilibrar tus emociones y dar lugar a la diversión. Mejoras el amor que te corresponde y organizas un plan de a dos con armonía.

Cáncer Aparecen propuestas laborales y profesionales que amplían tus horizontes. Es tiempo de aceptar planes en el exterior y animarte a dar pasos más grandes. Dejas atrás el pasado y te preparas para una nueva etapa de crecimiento.

Leo: La luna en Aries te estimula a competir por tu lugar en el trabajo y también a fortalecer el amor. Es una etapa para reafirmar tu poder personal y recuperar la confianza. Recompones tu amor y encuentras la fuerza para sanar tu pareja.

Virgo: La luna en Aries activa mejoras profesionales y te impulsa a crecer económicamente. Tu esfuerzo comienza a mostrar resultados más claros y concretos. Un proyecto en desarrollo avanza con firmeza hacia el éxito financiero.

Libra: Es un tiempo de reconstrucción laboral y de seguridad sobre lo que realmente quieres lograr. La luna en Aries te da la claridad para tomar decisiones firmes. Claridad en tus palabras y determinación en un proyecto clave.

Escorpio: La luna en Aries te ayuda a desarrollar tus ideas y posiciones laborales con éxito. Puedes realizar compras o inversiones que serán productivas. El dinero llega y se multiplica con tu buen manejo.

Sagitario: La luna en un signo de fuego despierta tu magnetismo y tu capacidad de seducción. Los desafíos que enfrentas ahora se transforman en logros importantes. Excelentes movimientos de dirección que te impulsan a crecer.

Capricornio: La luna en Aries te genera cierta inestabilidad, pero también la posibilidad de abrir varios proyectos a la vez. Encuentras soluciones en temas familiares pendientes. Te ofrecen una empresa o proyecto que será muy útil para tu futuro.

Acuario: La luna en Aries te mantiene activo en tu trabajo y te inspira a actuar con rapidez. Tus ideas de acción se convierten en proyectos con resultados concretos. Todo lo logras mirando hacia adelante con confianza.

Piscis: La luna en Aries genera buena comunicación tanto en el trabajo como en el amor. Es un ciclo en el que compartes lo que tienes y atraes nuevas oportunidades. Repartes un dinero y mejoras la relación con quienes te rodean.