Sofía Calzetti reveló por primera vez cómo es su relación con Gianinna Maradona

Sofía Calzetti, actual pareja de Sergio “Kun” Agüero, rompió el silencio sobre un tema que siempre generó curiosidad: su vínculo con Gianinna Maradona, ex del futbolista y madre de Benjamín, el hijo mayor del exdelantero. Por primera vez, la modelo y emprendedora se refirió con claridad a la dinámica familiar que comparte con la hija de Diego Maradona y con el adolescente, dejando en claro cómo lograron construir una relación cordial y afectuosa.

Sofía Calzetti fue entrevistada en el programa Puro Show (El Trece), donde habló no solo de su presente amoroso, sino también de la convivencia entre las distintas etapas de la vida del Kun Agüero. “Estamos yendo y viniendo”, expresó en relación a los viajes constantes entre Estados Unidos y Argentina, donde intentan equilibrar la vida familiar y profesional.

Durante la charla, Sofía Calzetti reveló que su hija Olivia, fruto de su relación con el Kun Agüero, está a punto de cumplir su primer año de vida. Ese festejo se llevará a cabo en Buenos Aires, ya que la modelo prioriza estar cerca de sus afectos, además de ocuparse de su marca de ropa, proyecto que la mantiene muy ligada a la Argentina.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de radicarse en el exterior, aunque reconoció que la decisión no está tomada. “Nos vamos adaptando y viendo qué queremos para nuestra vida, para criar a la nena”, dijo. Aun así, confesó que sus raíces la tiran con fuerza: “Soy muy de los míos, me encanta estar con gente, con mi familia, con mis amigas. Argentina es mi lugar”.

La parte más esperada de la entrevista llegó cuando se refirió a la relación con Gianinna Maradona. Lejos de las especulaciones, Sofía habló con sinceridad: “No creo que un hijo venga a cambiarte de un día para otro la relación. Fue un proceso largo, de terapia, de construcción”. Con estas palabras, aclaró que la buena sintonía con la madre de Benjamín no nació de manera automática, sino de un trabajo consciente de ambas partes.

Sobre el adolescente, Sofía Calzetti se mostró muy afectuosa y lo mencionó como un pilar en la familia ensamblada. “Tengo palabras cariñosas para Benja, nos llevamos muy bien”, afirmó, mostrando que el vínculo trascendió cualquier posible conflicto.

De este modo, Sofía Calzetti se posiciona como una figura que supo encontrar un equilibrio en un contexto complejo, donde confluyen historias pasadas, nuevas etapas y emociones intensas. Su testimonio deja ver que la unión familiar, cuando se construye con paciencia y respeto, puede ser posible.

Finalmente, cerró con una confesión sobre su presente con el Kun Agüero: “Olivia nos trajo mucha unión, tranquilidad. Estamos muy felices”. Con esa frase resumió el momento que atraviesan, en el que la llegada de su hija parece haber consolidado una armonía que, a simple vista, parecía difícil de alcanzar.