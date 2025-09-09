Ángel de Brito sorprendió al elegir a su Angelita preferida: no fue Yanina Latorre

Mientras disfruta de unas vacaciones que se extienden más de lo habitual, Ángel de Brito empieza a extrañar el ritmo intenso de Buenos Aires. Entre calles porteñas y el caos que siempre acompañó a LAM, el programa que conduce desde hace más de diez años, el periodista parece ansiar volver a su rutina habitual. Desde España, Inglaterra y el norte de Italia, el conductor se tomó un momento para hacer declaraciones inesperadas sobre su equipo.

Todo el mundo sabe que Ángel de Brito ha contado con algunas de las figuras más picantes y carismáticas de la televisión argentina como sus "angelitas". Estas mujeres se han convertido en piezas clave del programa, contribuyendo al éxito constante de LAM, que en los últimos años se consolidó como líder en su género. Además, recientemente se sumaron los "Suricatas", quienes aportan su toque particular, pero son las chicas las que mantienen la esencia del ciclo.

Aburrido del descanso y con la intención de mantenerse presente en la escena mediática, Ángel decidió participar del clásico juego de preguntas y respuestas en Instagram. Fue allí donde un seguidor le preguntó cuál era la Angelita que más extrañaba, y su respuesta sorprendió a muchos, dejando claro que no siempre lo esperado coincide con la realidad.

Con naturalidad y sin filtros, Ángel de Brito compartió una foto abrazado con Mariana Brey, la periodista que dejó el mundo del chimento para enfocarse en política. Junto a la imagen, elogió a Brey de manera contundente, despertando orgullo en la periodista y algunas miradas curiosas dentro de su propio equipo.

Según sus palabras, Mariana Brey es “la mejor compañera que tuve”. El conductor explicó que su elección se basaba en la ausencia de conflictos durante años de trabajo conjunto, y agregó un claro palito hacia su entorno actual en C5N, donde la periodista enfrenta discusiones constantes con colegas.

La mención de Brey no pasó desapercibida y, para no generar roces, Ángel de Brito aprovechó otra consulta para referirse a Yanina Latorre. Reconoció que con ella “se debe varios viajes”, dejando entrever que la relación profesional sigue siendo cordial, pero con algunas tensiones recientes.

Esta declaración llega en un momento en que Yanina Latorre conduce su propio ciclo, SQP, que ha ganado popularidad rápidamente. A pesar de rumores sobre distanciamientos, ambos siguen negando cualquier conflicto grave, aunque los comentarios del conductor dejan espacio para la especulación.

En definitiva, Ángel de Brito demostró que, incluso desde la distancia y en vacaciones prolongadas, sigue siendo capaz de generar titulares. La elección de su Angelita preferida sorprendió al público y abrió un debate interno en su equipo, reafirmando que, en el mundo del chimento argentino, nada es nunca tan simple como parece.

