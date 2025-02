Alejandra Maglietti tendrá un hijo: quién es el padre

En la emisión del pasado miércoles de Bendita, Alejandra Maglietti (37), una de las históricas panelistas del programa, anunció la feliz noticia de su embarazo, fruto de su relación con un misterioso hombre, con quien lleva dos años en pareja.

La también abogada se mostró completamente emocionada, al punto de romper en llanto en pleno vivo, lo que generó que muchos de sus seguidores compartieran su felicidad como suya, aunque por dentro se hacían una gran pregunta: ¿Quién es el padre del bebé?

En este sentido, Maglietti ha preferido preservar los detalles de su relación, pero dado que hace dos años están juntos, de a poco fue dando algunas pistas del misterioso hombre en cuestión.

Puntualmente, durante el anuncio del embarazo en el ciclo televisivo, ella confió que se llama "Juan Manuel", quien al igual que ella, es profesional de las leyes.

Maglietti anunció su embarazo en vivo en su programa, "Bendita".

Esta no fue la primera pista, ya que para uno de los ejemplares de la revista Hola de 2024, en donde hizo mención a su decisión de congelar óvulos, manifestó que estaban viviendo juntos y deseaban formar una familia. “Tomé la decisión y estoy feliz, porque ahora vivo en pareja, me gustaría ser mamá, y siento que eso me da la herramienta para concretarlo en algún momento. Si bien no es una garantía absoluta, la posibilidad está y eso me genera tranquilidad”, expresó en ese momento.

La segunda pista llegó en octubre pasado, cuando le contó a Mirtha Legrand que su novio “es industrial”. “Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial. Se dedica a hacer envases. (…) Nos llevamos bien. No nos casamos, pero vivimos juntos”, dijo en aquella oportunidad, sumando más datos sobre su pareja.

Como una tercera pista, en noviembre del año pasado, Alejandra se hizo presente en unos premios junto a Juan Manuel. Sin embargo, prefirió posar sola para las cámaras, buscando preservar su identidad.

Por último, ese mismo mes publicó su primera foto junto a él, abrazados dentro del ascensor del edificio que comparten en Puerto Madero, pero sin mostrar su rostro, acrecentando aún más el misterio de quién es su pareja.

Decilo Ale...