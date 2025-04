Ezequiel Campa llega a San Martín de los Andes durante el finde XXL de Pascua

Durante este fin de semana XXL, por los feriados de Pascua, el standapero Ezequiel Campa -que ganó gran popularidad por su personaje del rugbier Dick del Solar- se presentará por segunda vez en el escenario del Espacio Trama de San Martín de los Andes. La cita será este sábado, desde las 21, en calle Roca 320.

En una entrevista con Mejor Informado, el comediante habló del espectáculo que lleva el nombre de "Si pero no", actualmente en su gira despedida, pero al mismo tiempo dio algunos detalles de su nuevo proyecto, que ya está probando en algunas de sus presentaciones en Buenos Aires. Por otro lado, también hizo un repaso de su visita a Neuquén capital, hace unos un mes atrás.

"La verdad es que estoy pasando por todas las ciudades a las que ya llevé el show, con la idea de llevar el mensaje de 'Che, miren que se termina', y es así que me toca Bariloche y San Martín de los Andes", arrancó diciendo Ezequiel, respecto de su segunda presentación oficial en la cordillera neuquina.

Si bien ya es sabido de antemano que este tipo de ciudades suelen recibir una importante cantidad de turistas durante los feriados, el propio humorista aclaró que su llegada a esta plaza en esta particular fecha fue pura casualidad. "Para los comediantes y actores que laburamos los fines de semana, no hay Semana Santa, ni feriado, ni fines de semana. Es cierto que lunes, martes, miércoles estamos en nuestras casas, pero mientras todos están de joda, nosotros estamos trabajando".

Ya haciendo foco en su show, el humorista contó que todos sus espectáculos están atravesado por un momento en particular de su vida, y respecto a "Si pero no", el paso de tiempo, el no tener hijos y su profesión tienen mucha incidencia, son los temas que lo interpelan. "Si bien hablo de todo, en el show hago mucho hincapié en que tengo 48 años y no tengo hijos, y lo interesante es que muchas personas, que cada vez son más, que tampoco tienen hijos se identifican".

Entendiendo que esta es la gira de despedida de su show, Campa confesó que ya está trabajando en su nuevo espectáculo, el cual presentó por primera vez hace algunos días atrás. "Los shows se van armando de a poco, se van probando con gente. Y ya lo presenté completo por primera vez en San Fernando (Buenos Aires) y me dio un poco de tranquilidad, porque siempre hay un momento del proceso de creación en el que dudas de lo que tenés, pero de a poco se acomoda y empezás a sentir que lo lograste".

Sin embargo, y pese a ya tener casi listo el show, el comediante no pudo definir puntualmente cual es el hilo conductor de sus anécdotas, pero si confió que "el paso del tiempo" sigue siendo una temática que lo atraviesa. "Con el correr de los shows, descubrí que me interpela mucho el paso del tiempo, que claramente es lo que condiciona todo, desde la salud, lo que podes hacer, los hijos, el amor, la vida, la muerte".

En tanto, también repasó su visita a Neuquén capital hace dos semanas, ciudad en la que se presentó en el Teatro Desafíos; y recordó cómo fueron sus primeras presentaciones en esta plaza, hace al menos unos 15 años atrás, cuando el stand up no era tan popular. "Neuquén es una ciudad a la que voy hace muchos años, hace al menos unos 15 años que la pasamos muy bien. Cuando yo empecé a ir era muy difícil explicar a las personas que era un show de stand up y que vayan a verte, hoy ya hay un público que hasta entiende los códigos. Realmente el stand up se instaló como forma de hacer humor", cerró el comediante.

Los interesados en asistir al show pueden comprar sus entradas en la boletería del teatro o bien a través del portal Entrada Web. Las mismas cuestan 25 mil pesos y pueden pagarse con tarjeta de crédito y débito.