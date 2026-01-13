¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 13 de Enero, Neuquén, Argentina
Maxi López se reinventa y prepara un reality show sobre su transformación personal y familiar

El exfutbolista apuesta a una nueva etapa en la televisión argentina con un programa que documentará su cambio físico y hábitos, junto a su esposa e hijos, para plataformas digitales.

Martes, 13 de enero de 2026 a las 11:37
Maximiliano López atraviesa un momento clave en su vida, dejando atrás la etapa vinculada exclusivamente al fútbol para consolidarse como figura en el mundo del espectáculo. El exdeportista está desarrollando un reality show propio que mostrará en detalle su proceso de transformación física y la adopción de nuevos hábitos saludables.

Este proyecto audiovisual, con una duración aproximada de tres meses, contará con el acompañamiento de profesionales de la salud que registrarán la evolución de López. El contenido estará destinado a plataformas digitales y la grabación comenzaría en marzo, coincidiendo con la llegada a Argentina de su esposa Daniela Christiansson y sus hijos.

La iniciativa surge a partir de la experiencia que Maxi tuvo en MasterChef Celebrity, donde descubrió la posibilidad de establecerse con estabilidad en el país. En ese contexto, decidió profesionalizar su imagen, incorporando expertos en redes sociales y firmó contrato para conducir el programa Sería Increíble durante la temporada de verano desde Mar del Plata.

Además, Telefé manifestó interés en sumar a López a un proyecto deportivo y a una serie de formato vertical, que incluso podría incluir a Wanda Nara, consolidando así su desembarco definitivo en la televisión argentina.

