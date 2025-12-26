El 26 de diciembre, durante la emisión de La Mañana con Moria, la noticia del gasto navideño de Eugenia “la China” Suárez causó un impacto inmediato en el estudio. La conductora Moria Casán manifestó su sorpresa y descontento al enterarse que la actriz había invertido más de 4,5 millones de pesos en compras de regalos para Navidad.

En un momento captado por las cámaras, Moria tomó su cabeza con ambas manos y expresó con su característico estilo: “A mí no me sacás cuatro palos para regalos ni con cirugía, ni entrando al quirófano. ¿Para un regalo cuatro palos? Perdón, me lo regalo yo”. Su frase generó risas y miradas sorprendidas entre los panelistas del programa.

La información fue presentada por Nazarena Di Serio, quien explicó que la China Suárez había sido fotografiada en la caja registradora de un reconocido local de un shopping porteño, donde el ticket mostraba un total de 4.585.354 pesos. La cifra dejó al panel y a la audiencia boquiabiertos, desatando preguntas sobre la magnitud y el contexto de semejante gasto.

En un intento de aportar una visión positiva, Di Serio destacó: “Bien que invierta en la Argentina, me gusta”, aunque el debate continuó entre comentarios que cuestionaban la ostentación y otros que valoraban la elección de consumir dentro del país.

Fuera del estudio, la noticia ya circulaba con fuerza en redes sociales, impulsada por una publicación de la instagramer Pochi de Gossipeame. La imagen viral mostraba el ticket con el monto millonario y una leyenda irónica: “Felices fiestas para todos. Sobre todo para la China que gastó una cifra hermosa”.

La llegada de Eugenia Suárez a Argentina el lunes 22 de diciembre, junto a Mauro Icardi, para celebrar las fiestas en familia y adelantar regalos, fue el marco de esta inesperada escena. Sin embargo, la discreción fue imposible, y la polémica se instaló con rapidez.

Moria Casán reacciona al gasto millonario de la China Suárez en Navidad

El contraste entre el lujo exhibido por la actriz y la realidad económica que atraviesan millones de argentinos generó un intenso debate en redes sociales y en el programa. La pregunta que quedó flotando fue: ¿Cuánto vale realmente un deseo de Navidad para las figuras públicas en el contexto actual del país?

En el cierre del tema, Fermín Bo y Flor Regidor protagonizaron un divertido intercambio sobre sus propios gustos y límites en gastos, mientras la conversación sobre el millonario ticket de la China Suárez seguía dando que hablar.

Este episodio no solo refleja el estilo de vida de una de las celebridades más observadas del espectáculo argentino, sino que también pone en evidencia la distancia que existe entre el brillo mediático y la cotidianidad económica de la mayoría de la población.