El comienzo del 2026 llegó con sorpresa en el mundo del espectáculo gracias al drástico cambio de imagen de Leandro Chino Leunis, quien decidió dejar atrás su look habitual y animarse a una transformación que no pasó desapercibida entre sus seguidores. Fiel a su estilo cercano, el conductor compartió cada paso del proceso en sus redes sociales y rápidamente se volvió tema de conversación.

A través de su cuenta de Instagram, Chino Leunis mostró el detrás de escena del cambio y aprovechó para hacer un balance personal del año que terminó. En un mensaje cargado de gratitud, destacó que el 2025 fue “espectacular”, con desafíos, amor, salud y el acompañamiento constante de sus seres queridos, palabras que acompañaron las imágenes del makeover.

En los videos que publicó, se pudo ver a su esposa, Maca Martínez Picabea, como protagonista clave del proceso. Fue ella quien se encargó de aplicarle agua oxigenada para decolorar el cabello y luego retirar los productos antes de la tintura final, en un clima distendido y familiar que reflejó la intimidad del momento.

El resultado final sorprendió incluso a los más atentos: Chino Leunis apareció con un rubio platinado intenso y un corte rapado que lo dejó prácticamente irreconocible. El nuevo look marcó un contraste total con su imagen anterior y dejó en claro que el conductor quiso arrancar el año apostando fuerte a la renovación.

Como era de esperarse, la reacción en redes sociales fue inmediata. Muchos seguidores celebraron la osadía y lo llenaron de mensajes positivos, destacando su frescura y sentido del humor. Sin embargo, también hubo internautas que cuestionaron la decisión y se mostraron críticos frente al cambio extremo.

Lejos de incomodarse, Chino Leunis salió a responder con total sinceridad. Reconoció que suele ser una persona muy estructurada y explicó que el cambio fue simplemente un juego durante sus días de vacaciones, sin mayor trascendencia ni intención de que sea algo definitivo.

El conductor también se mostró sorprendido por la intensidad de algunas reacciones y pidió bajar un cambio. Aclaró que no se trata de nada grave y agradeció, una vez más, el cariño recibido a lo largo del último año, reforzando su vínculo con la comunidad que lo sigue desde hace tiempo.

Para cerrar, Leandro Chino Leunis dejó un mensaje optimista de cara al futuro. Anticipó que el 2026 llegará cargado de nuevos desafíos profesionales y personales, y expresó su confianza en seguir contando con el apoyo de su público, reafirmando que animarse y divertirse también es parte de la vida.