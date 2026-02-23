Este lunes 23 de febrero a las 22.15 hs., Gran Hermano Generación Dorada desembarca en Telefe con una propuesta renovada y una fuerte estrategia multiplataforma. El formato, distribuido por Banijay Rights y producido por Telefe junto a Kuarzo, promete ser uno de los grandes fenómenos del año. Pero la gran novedad es la incorporación de una Liga de Streamers que reaccionará en vivo a cada gala.

A través de sus redes sociales, Telefe confirmó quiénes serán los creadores de contenido que podrán transmitir el reality desde sus propios canales y comentar todo lo que suceda en la casa. Se trata de Luquitas Rodríguez, Rober Galati, Coker, Boffe, Juariu y Caro Trippar, figuras con fuerte presencia en plataformas digitales y una comunidad fiel que sigue cada uno de sus análisis.

La movida no es improvisada. En ediciones anteriores, Boffe ya había realizado transmisiones en vivo reaccionando a Gran Hermano, consolidándose como una de las voces más escuchadas por el público joven. Ahora, con una liga oficial, el canal busca amplificar la conversación y generar una experiencia interactiva que combine televisión y streaming.

En paralelo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada reabre sus puertas completamente transformada. Entre las novedades se destacan dos piletas, una climatizada y una Pileta Playa, un caño de pole dance, un Punto Verde y una misteriosa puerta que despertará teorías desde el primer día. Además, el estudio contará con más de 500 m2 de pantalla y una tribuna para más de 650 personas.

Los nuevos participantes ingresarán con historias potentes y personalidades marcadas, dispuestos a convertirse en protagonistas del reality más famoso del país. La convivencia, las estrategias y los conflictos volverán a ser el eje central de la pantalla de Telefe.

Como cada temporada, el ciclo contará con el análisis de Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. A ellos se suman Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta, además del invitado especial Tomás Balmaceda.

Por su parte, Robertito Funes Ugarte continuará al frente de La Noche de los Ex, acompañado por ex participantes que aportarán su mirada sobre cada movimiento dentro de la casa. Con esta combinación de televisión tradicional y streaming en vivo, Gran Hermano Generación Dorada apuesta a marcar agenda y dominar la conversación digital desde el primer minuto.