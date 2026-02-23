Un intenso operativo de control vial realizado durante el fin de semana en rutas del Alto Valle dejó cifras que encendieron la alarma entre las autoridades: 18 alcoholemias positivas, decenas de infracciones y un caso extremo que sobresalió por su gravedad. Un conductor neuquino fue detectado manejando una camioneta con 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los registros más altos del operativo.

Los controles se desarrollaron entre el viernes y el domingo en el marco del plan operacional denominado “Prevención, control de documentación y alcoholemia”, con participación del Destacamento Especial de Seguridad Vial de General Fernández Oro y personal de la Comisaría 26.

El caso más grave: casi cuatro veces el límite

El episodio más preocupante ocurrió el sábado alrededor de las 22:40 sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del Puente 83. Allí, efectivos detuvieron una Toyota Hilux conducida por un hombre de 40 años oriundo de Neuquén. Al realizar el test de alcoholemia, el resultado arrojó 2,05 g/l de alcohol en sangre, una cifra ampliamente superior a los límites permitidos y considerada de alto riesgo para la conducción.

El procedimiento derivó en las actuaciones correspondientes dentro del operativo preventivo desplegado en la región.

Según informó Sergio Casagrande, titular del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, durante el fin de semana se fiscalizaron 1.596 vehículos en distintos puntos estratégicos: los puentes interprovinciales, la Ruta Provincial 65 y las rutas nacionales 22 y 151.

El balance incluyó: 72 infracciones labradas, 18 alcoholemias positivas, 1 licencia de conducir retenida, 2 vehículos retenidos, 5 cédulas de identificación vencidas retiradas y 2 prohibiciones de circular

Los operativos apuntaron a reforzar la prevención de siniestros viales en corredores con alto flujo vehicular durante los fines de semana.

El alto nivel de alcoholemia detectado durante el fin de semana volvió a poner en evidencia la peligrosidad de combinar alcohol y conducción, especialmente en corredores interprovinciales con circulación intensa.

Moto robada y causa judicial

Además de las infracciones de tránsito, uno de los controles permitió detectar un hecho delictivo. El domingo, cerca de las 16, en el sector de la Vieja Estación de Fernández Oro, efectivos detuvieron una motocicleta Bajaj Rouser 200 conducida por un joven de 23 años de Cipolletti.

Tras verificar los datos en el sistema policial, se constató que el rodado tenía pedido de secuestro vigente desde julio de 2025 por un hurto denunciado en la Unidad 45 de Cipolletti.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo de investigación preliminar por el delito de encubrimiento y el secuestro inmediato de la motocicleta.