Un fuerte choque se registró este lunes por la mañana en la ciudad de Cipolletti, pasadas las 8 horas, en la intersección de Urquiza y 25 de Mayo. El accidente involucró a dos camionetas: una Ford EcoSport roja, conducida por un hombre mayor, y una Chevrolet Tracker gris, al mando de una mujer joven.

De acuerdo con las primeras informaciones, el rodado rojo circulaba en dirección sur-norte por calle 25 de Mayo, mientras que el vehículo gris lo hacía por Urquiza con sentido hacia Mengelle. En la esquina se produjo el impacto, que generó daños materiales de consideración en ambos automóviles.

Los conductores fueron atendidos en el lugar por personal de emergencias y se constató que se encontraban en buen estado de salud, sin lesiones de gravedad. La intervención de los equipos médicos permitió descartar complicaciones mayores, aunque se recomendó seguimiento clínico preventivo para garantizar que no aparezcan síntomas posteriores.

Personal de Tránsito municipal y efectivos de la Policía de Río Negro trabajaron en el ordenamiento vehicular tras el accidente

En el lugar trabajó personal de Tránsito municipal junto a efectivos de la Policía de Río Negro, quienes realizaron las tareas de ordenamiento vehicular y el relevamiento de las circunstancias del siniestro. El choque provocó demoras en la circulación durante algunos minutos, hasta que los vehículos fueron retirados de la calzada y se normalizó el tránsito en la zona céntrica.

El procedimiento incluyó la toma de testimonios y el registro fotográfico de los daños, con el objetivo de dejar constancia en el acta correspondiente. Las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y extremar precauciones en las esquinas de alto flujo vehicular, especialmente en horarios de ingreso laboral.