Conmoción en Neuquén: investigan la muerte de un niño de un año y medio hallado en un balde con agua

Una profunda conmoción atraviesa a la ciudad de Neuquén tras la muerte de un niño de apenas un año y medio, ocurrida durante la noche del sábado en el barrio San Lorenzo. El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación judicial para determinar cómo se produjo el hecho y si existieron responsabilidades penales.

El episodio se registró el 22 de febrero alrededor de las 20:40, cuando un móvil policial llegó de urgencia al Hospital Heller trasladando al pequeño junto a su madre. Minutos antes, la mujer se había presentado en un destacamento policial del barrio para pedir ayuda.

El dramático traslado al hospital

De acuerdo con la información preliminar, la madre manifestó que encontró al niño dentro de un balde con agua, con el rostro parcialmente sumergido. Ante la gravedad de la situación, efectivos policiales activaron un traslado en código rojo hacia el centro de salud.

Sin embargo, pese a las maniobras de asistencia, la médica de guardia del Hospital Heller confirmó el fallecimiento del menor poco después de su ingreso.

La noticia generó un fuerte impacto entre vecinos del sector y abrió inmediatamente una investigación judicial para reconstruir lo ocurrido.

Investigación en marcha

La causa quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco, quienes dispusieron una serie de medidas urgentes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Entre las diligencias ordenadas se encuentran la realización de la autopsia, el allanamiento de la vivienda donde ocurrió el hecho y el pedido de información a distintos organismos estatales para determinar posibles antecedentes o intervenciones previas vinculadas al entorno familiar.

Además, en el marco de la investigación, dos personas fueron demoradas mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Búsqueda de respuestas

Por el momento, la fiscalía trabaja sobre distintas hipótesis y aguarda los resultados de las pericias forenses y testimoniales para establecer si se trató de un accidente doméstico o si existieron situaciones de negligencia u otros factores que puedan derivar en responsabilidades penales.

La investigación continúa en etapa inicial y las autoridades judiciales mantienen reserva sobre detalles sensibles del caso mientras se desarrollan las medidas probatorias.