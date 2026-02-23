El ronquido es comúnmente percibido como un simple ruido molesto, pero desde la perspectiva médica representa una alerta sobre dificultades en la respiración durante el sueño. Cuando las vías aéreas se estrechan o bloquean parcialmente, el aire que pasa genera vibraciones en los tejidos de la garganta, lo que provoca el ronquido.

La Dra. Ana Cofré, especialista en Otorrinolaringología, advierte que el ronquido puede ser el primer indicio de un trastorno respiratorio durante el sueño. En particular, cuando el ronquido es frecuente o intenso, debe ser evaluado para descartar condiciones como la apnea obstructiva del sueño, que implica cierres repetidos de la vía aérea y un descanso no reparador.

Lo que intensifica las vibraciones y los ruidos

Una causa frecuente y muchas veces subestimada es la mala ventilación nasal. Obstrucciones crónicas por congestión, alergias, hipertrofia de cornetes o desviación del tabique obligan a respirar por la boca durante la noche, lo que intensifica las vibraciones y el ruido. En estos casos, tratar la causa nasal puede disminuir o eliminar el ronquido.

Además, la hipertrofia de amígdalas o adenoides, especialmente en niños pero también en adultos, puede estrechar el paso del aire y generar obstrucción. Detectar y tratar esta situación a tiempo mejora notablemente la calidad del sueño.

Existen también factores que agravan el ronquido, como ciertos hábitos, pero modificar estos comportamientos no sustituye la evaluación médica cuando el ronquido es persistente.

Roncar puede ser un signo de apnea y obstrucción nasal

Por último, el ronquido afecta no solo a quienes duermen al lado, sino que puede ser el reflejo de que el cuerpo no está respirando adecuadamente durante la noche. Identificar si el problema reside en la nariz, las amígdalas o en trastornos como la apnea permite tratar la causa y recuperar un descanso saludable.

Así, dormir en silencio no solo significa comodidad, sino también un indicador clave de salud respiratoria.