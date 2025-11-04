En la madrugada del martes, Nico Vázquez y Dai Fernández fueron vistos en el aeropuerto de Ezeiza preparando su partida hacia Estados Unidos, dando un paso firme en su relación al viajar juntos por primera vez. La pareja, que mantiene un vínculo cada vez más consolidado, no ocultó su complicidad y alegría frente a las cámaras.

Con un estilo relajado y natural, Vázquez lució una gorra con visera, remera negra y un collar plateado, mientras que Fernández eligió un conjunto cómodo y urbano con un top blanco ajustado y pantalones negros. La imagen, que rápidamente se viralizó, refleja la cercanía que ya los une más allá del escenario.

Escapada laboral

Este viaje no es solo una escapada amorosa. A pocas semanas de haber hecho público su romance, luego de las separaciones de Nico y Gimena Accardi y de Dai con Gonzalo Gerber, ambos combinan el amor con compromisos laborales. El recorrido contempla dos ciudades: Nueva York y Filadelfia, en línea con la obra Rocky que protagonizan en Buenos Aires.

Al viaje los acompaña parte del equipo técnico del musical, lo que confirma el carácter profesional de esta travesía. En Filadelfia, además, la pareja planea participar en la Rocky Run, la carrera inspirada en la película, programada para el 8 de noviembre. Se ha comentado que Nico está gestionando la posibilidad de traer a Sylvester Stallone a la Argentina para el próximo año.

Nico Vázquez y Dai Fernández viajan juntos a EE.UU.

La relación entre Vázquez y Fernández se dio a conocer oficialmente tres meses después de la ruptura de Nico con Accardi, con quien compartió casi dos décadas. Desde entonces, las señales entre los protagonistas de la obra fueron creciendo hasta que decidieron mostrarse abiertamente como pareja fuera del ámbito teatral.

Entre vuelos, imágenes y rumores, la pareja se encuentra en un momento de plena conexión, donde el amor y la adrenalina del trabajo se entrelazan. Aunque intenten mantener la discreción, su relación ya ha captado la atención tanto de los medios como del público.