Dave Mustaine, fundador y líder de Megadeth, volvió a referirse públicamente a su relación con Metallica y planteó la posibilidad de una gira conjunta entre ambas bandas. La propuesta fue revelada en una entrevista reciente con el medio especializado Blabbermouth.net, donde Mustaine aseguró que compartir escenario podría “arreglarlo todo”.

El músico consideró que una gira permitiría recomponer vínculos personales con James Hetfield y Lars Ulrich, con quienes compartió los inicios de Metallica a comienzos de la década de 1980.

El origen del conflicto entre Mustaine y Metallica

Dave Mustaine fue uno de los miembros fundadores de Metallica, pero fue expulsado de la banda antes del lanzamiento de su primer disco. Según se reconstruye en la historia oficial del grupo, la decisión estuvo vinculada a problemas de convivencia derivados del consumo de alcohol y drogas, que generaron conflictos internos, especialmente con Hetfield y Ulrich.

Tras su salida, Mustaine formó Megadeth, que se convirtió en una de las bandas más influyentes del thrash metal, junto a Metallica, Slayer y Anthrax.

Una versión de Metallica en el álbum final de Megadeth

Como parte de este proceso de revisión del pasado, Mustaine confirmó que el último álbum de Megadeth incluirá una versión de “Ride the Lightning”, tema originalmente publicado por Metallica en 1984.

Según explicó, la decisión responde a una necesidad personal de cerrar etapas pendientes en su carrera musical, en un contexto marcado por el anuncio del final de Megadeth.

Las declaraciones de Mustaine sobre una posible gira conjunta

En la entrevista, el músico fue directo respecto a su intención:

“Creo que lo que tiene que pasar es una gira de Megadeth y Metallica. Punto. Eso, estoy seguro, lo arreglaría todo.”

Mustaine también reconoció diferencias en la dinámica de trabajo entre ambas bandas:

“Sé que ellos no giran como nosotros. Cuando salimos de gira, damos muchísimos conciertos.”

Sobre el vínculo personal con sus ex compañeros, agregó que estaría dispuesto a retomarlo, aunque reconoció las dificultades:

“Aceptaría abrir de nuevo ese vínculo de amistad con James y Lars, pero hubo mucho dolor y malentendidos, y sería difícil no volver al pasado.”

La gira de despedida de Megadeth en Latinoamérica

La gira final de Megadeth llevará el nombre “This Was Our Life” y comenzará en Latinoamérica en abril de 2026. El tour incluirá presentaciones en:

Perú

Colombia

Argentina, el 30 de abril en Buenos Aires.

Brasil

Chile

México

Si bien no hay confirmación oficial de una gira conjunta con Metallica, las declaraciones de Mustaine reactivaron el interés de los seguidores del metal en una posible reunión histórica.