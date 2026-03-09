El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró que la imagen de la Argentina en el mundo cambió de manera significativa y destacó el clima de inversión tras participar de una reunión con empresarios e inversores internacionales.

El funcionario compartió en sus redes sociales detalles del encuentro que mantuvo en el Council of the Americas, donde participó junto a inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios.

Caputo publicó una fotografía del evento en la que aparece junto a la presidenta de the Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Al referirse al encuentro, el titular del Palacio de Hacienda lo calificó como “una extraordinaria reunión” y remarcó el cambio en la percepción internacional sobre el país.

“Extraordinaria reunión en el Council of the Americas con inversores, empresarios, gobernadores y funcionarios del gobierno”, expresó el ministro en su mensaje.

En ese sentido, sostuvo que “es impactante el cambio de imagen de Argentina en el mundo” y aseguró que “el clima de inversión es fenomenal”.

Caputo también señaló que los gobernadores presentes en el encuentro coincidieron en que el rumbo económico actual debe sostenerse en el tiempo.

“Los gobernadores lo están viendo y ratifican que este tiene que ser el rumbo del país para siempre”, afirmó.

El ministro cerró su publicación agradeciendo la organización del evento y felicitando a Susan Segal, Alec Oxenford y a la Cancillería argentina por el encuentro.