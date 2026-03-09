Un joven de 29 años murió por un disparo que nunca debió existir. Jonathan Caracciolo murió en Viedma en julio de 2023, y ahora la Justicia condenó a Yuthiel Hipólito Huinca a seis años y cuatro meses de prisión por haber disparado imprudentemente en plena calle. La sentencia intenta cerrar una herida que todavía duele en la ciudad.

La historia es tan absurda como dolorosa. Aquella noche, Huinca circulaba en moto por el barrio 22 de Abril y comenzó a disparar con un arma 9 milímetros. Los tiros se esparcieron en distintas direcciones, uno rebotó en un poste de luz y terminó impactando en el pecho de Jonathan, que simplemente estaba en la esquina de las calles 29 y 20 del barrio Lavalle. El joven fue llevado de urgencia al hospital Artémides Zatti, pero no sobrevivió.

El caso se convirtió en símbolo de la inseguridad cuando la periodista Cristina Pérez, al recibir un Martín Fierro, recordó a la madre de Jonathan con una frase que estremeció: “a los que sufren la inseguridad: a la mamá del chico que balearon al ir a comprar el pan”. Desde entonces, la historia dejó de ser solo un drama barrial para transformarse en un tema nacional.

Los vecinos que declararon en el juicio hablaron de una balacera que sembró miedo en el barrio. También contaron que Huinca había tenido una pelea horas antes, lo que explicaría la violencia desatada. Las pericias balísticas confirmaron lo que todos sospechaban: el acusado estaba en el lugar y fue quien disparó.

La Fiscalía pidió ocho años de cárcel, la defensa intentó reducir la pena a tres años y medio. Finalmente, los jueces Marcelo Chironi, Carlos Reussi y Marcelo Álvarez fijaron la condena en seis años y cuatro meses. Valoraron la gravedad del hecho, el desenlace fatal y la imprudencia de disparar en un sector poblado, aunque también tuvieron en cuenta que Huinca no tenía antecedentes penales.

La familia de Jonathan recibió la sentencia con sentimientos encontrados. Por un lado, la condena trae algo de justicia. Por otro, nada puede devolverles al joven que salió a comprar pan y nunca volvió.