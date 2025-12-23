Después de más de 20 años al frente de Bendita en elnueve, Beto Casella cerró una etapa clave de su carrera y se prepara para desembarcar en la pantalla de América con un nuevo proyecto. El conductor dejó atrás un ciclo histórico y encara este desafío con una renovación total, tanto profesional como personal, en medio de un clima cargado de rumores y versiones cruzadas.

La salida de Casella del programa no estuvo exenta de polémica, sobre todo por la ruptura laboral con Edith Hermida, una de las panelistas más emblemáticas del ciclo. El final del vínculo se dio en medio de versiones de dolor, malestar interno y diferencias que nunca terminaron de aclararse públicamente, pero que alimentaron todo tipo de especulaciones.

En ese contexto, el tema llegó a LAM, donde Ángel de Brito y su equipo analizaron no solo el presente laboral del conductor, sino también su vida sentimental. Las sospechas sobre un posible romance del pasado entre Casella y Hermida abrieron la puerta a una charla más profunda sobre los vínculos amorosos del periodista.

Fue entonces cuando Ángel sorprendió al aire al asegurar que Beto Casella mantuvo romances ocultos con varias mujeres famosas del medio. El conductor de LAM deslizó la información con naturalidad, pero generó un inmediato revuelo en el estudio y en las redes sociales.

En medio del debate, Laura Ubfal aportó un dato clave al recordar una charla reciente con Marcela Tauro en Infama. “Su ex habló bien de él”, comentó la panelista, dejando en claro que, pese al final del vínculo, la periodista mantiene una buena opinión sobre Casella.

Lejos de quedarse ahí, Ángel de Brito redobló la apuesta y reveló que Casella no solo tuvo un romance con Marcela Tauro. “Salió con Marixa Balli”, aseguró sin vueltas, generando sorpresa entre sus compañeras y sumando un nuevo nombre a la lista.

El clima se volvió aún más distendido cuando otra panelista agregó: “Y con Karina Iavícoli”, ampliando el abanico de romances atribuidos al conductor. La información, dicha con tono relajado, reforzó la imagen de un Casella mucho más activo sentimentalmente de lo que se creía.

Para cerrar el tema con humor, Ángel de Brito lanzó una frase que desató risas en el estudio: “Y me olvidé de preguntarle si salió con Graciela Alfano”. Así, entre ironías y revelaciones, la vida amorosa de Beto Casella quedó nuevamente en el centro de la escena mediática.