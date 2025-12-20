El viernes 19 de diciembre marcó un antes y un después en la televisión argentina: Beto Casella se despidió oficialmente de Bendita TV tras 20 años al frente del ciclo que se convirtió en un clásico de Canal 9. Con palabras sinceras y un tono sereno, el conductor cerró una etapa que definió gran parte de su carrera y también la de muchos de sus compañeros.

En su último programa, Beto Casella eligió un mensaje sin dramatismo, pero cargado de significado. “Esto sigue sin mí, pero con la misma onda de siempre”, expresó mientras agradecía al público y al equipo. El estudio se llenó de aplausos y lágrimas, reflejo de la importancia que tuvo su figura dentro del envío y en la historia del canal.

Entre las más conmovidas se encontró Alejandra Maglietti, quien compartió 15 años junto a Casella en el programa. Horas después de la despedida, la abogada y panelista publicó una storie en su cuenta de Instagram con una foto junto al conductor y una frase contundente: “La última foto con @elbetocasella en @bendita”.

En un mensaje más extenso, Alejandra Maglietti profundizó sus sentimientos y destacó el clima que se vivió en la despedida. “Fue un día de tantas emociones, creo que mejor despedida no pudo existir”, escribió, remarcando el respeto y el cariño que todo el equipo, desde la producción hasta la técnica, le brindó a Beto Casella.

El conductor no tardó en responder y resubió el posteo con un mensaje que despertó expectativas: “Ojalá podamos trabajar juntos muchos años más”. Estas palabras reavivaron los rumores sobre el posible desembarco de Alejandra Maglietti junto a Beto Casella en América TV, un proyecto que aún genera especulaciones.

Quien no estuvo presente en el estudio fue Edith, aunque sí quiso acompañar el momento desde las redes sociales. Horas antes del último programa, la panelista y futura conductora de Bendita TV le dedicó un sentido mensaje a Beto Casella, confesando que todavía no podía creer su partida.

“Siempre te voy a desear lo mejor… sos groso”, escribió Edith, dejando en claro el afecto que los une. Además, sumó una frase que muchos interpretaron como una referencia a las tensiones recientes: “Nunca me imaginé que las cosas se dieran así… pero la vida te sorprende”.

La salida de Beto Casella no solo cierra un ciclo exitoso, sino que abre una nueva etapa para Bendita TV y para quienes lo acompañaron durante dos décadas. Los mensajes de Alejandra Maglietti y Edith confirmaron que, más allá de los cambios, el vínculo humano y profesional seguirá siendo parte de la historia del programa.