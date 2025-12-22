A casi tres meses de la detención de Morena Rial, quien continúa alojada en el penal de Magdalena, Jorge Rial volvió a emocionar a sus seguidores al compartir en redes sociales distintos momentos íntimos junto a sus nietos. Las postales reflejaron un fin de semana atravesado por el afecto y el acompañamiento familiar, en medio de una situación judicial que mantiene en vilo al entorno más cercano.

Desde que Morena Rial fue privada de su libertad, el conductor asumió un rol clave en la vida de su nieto menor. Amadeo, el hijo más chico de Morena, vive actualmente bajo el cuidado de Jorge Rial y Rocío Rial, quienes se ocupan de su crianza diaria y de brindarle estabilidad emocional en este momento delicado.

La emoción fue aún mayor con la llegada de Francesco, el hijo mayor de Morena, que reside en Córdoba junto a su papá, Facundo Ambrosioni. El niño viajó a Buenos Aires para reencontrarse con su abuelo y con su hermanito, a quien no ve con frecuencia, generando un clima de alegría que rápidamente se hizo visible en redes.

En una de las historias que publicó en Instagram, Jorge Rial escribió una frase que sintetizó el sentimiento del momento: “La más hermosa de las visitas”. La imagen lo mostró relajado, con Amadeo en brazos, mientras Francesco disfrutaba de la pileta, dejando en evidencia la complicidad y el disfrute compartido.

Otra postal que no pasó desapercibida fue la de Francesco sentado en el jardín, acompañado por la mascota de la casa, que se mostró inseparable del niño. Sobre esa escena cotidiana, Rial sumó una frase breve pero cargada de significado: “Acá hay amor”, que fue celebrada por sus seguidores.

Las reacciones no tardaron en llegar. Mensajes de apoyo, palabras de aliento y muestras de cariño inundaron la publicación, destacando el compromiso del periodista con sus nietos y la importancia de sostener los vínculos familiares en los momentos difíciles.

Mientras Morena Rial continúa detenida y alejada de sus hijos, las imágenes compartidas por Jorge Rial funcionaron como un mensaje claro: pese a las adversidades, el amor y la contención siguen siendo protagonistas.

Este reencuentro no solo expuso la intimidad de una familia atravesada por la adversidad, sino también la decisión de Rial de priorizar el bienestar emocional de sus nietos, construyendo recuerdos felices aun en medio de la incertidumbre.