La llegada de Willem Dafoe a Buenos Aires no pasó desapercibida y rápidamente se transformó en uno de los eventos culturales más comentados de la semana. El reconocido actor aterrizó en la ciudad para presentar The Souffleur, una película dirigida por el argentino Gastón Solnicki, que tuvo su avant premiere con localidades agotadas y una fuerte expectativa entre los amantes del cine independiente.

El estreno se realizó en el Museo Malba, donde Willem Dafoe fue el gran protagonista de la noche. Con una actitud relajada y muy cercana, el actor recorrió la alfombra roja, saludó al público y se tomó fotos con los asistentes. Uno de los momentos más comentados fue cuando recibió una camiseta de la Selección argentina, gesto que agradeció con visible emoción y una sonrisa que conquistó a todos.

Entre las figuras locales que dijeron presente se destacó Juliana Gattas, integrante de Miranda!, quien aportó glamour y estilo a una velada marcada por el cruce entre el cine de autor y la música. La presencia de artistas del ámbito cultural reforzó el carácter especial de la visita y posicionó al evento como uno de los más relevantes del año.

Pero la experiencia de Willem Dafoe en la Argentina no se limitó al cine. La sorpresa llegó cuando el actor apareció en La Bombonera para presenciar el partido de Boca Juniors frente a Newell’s. Su presencia en el estadio generó una verdadera revolución entre los hinchas, que no podían creer lo que estaban viendo.

Las cámaras lo mostraron en la tribuna, luciendo los colores azul y oro, mientras las imágenes comenzaban a circular a gran velocidad en redes sociales. El momento más divertido se dio cuando los fanáticos le dedicaron un cantito que se volvió viral: “¡El duende es bostero!”, en alusión a su icónico personaje en Spider-Man.

Lejos de incomodarse, Willem Dafoe reaccionó con humor y simpatía. Sorprendido por el cariño del público, respondió con sonrisas y gestos de agradecimiento, demostrando una vez más su carisma y su conexión con la gente, incluso en un contexto tan pasional como el fútbol argentino.

Con más de 120 películas en su carrera, Willem Dafoe trabajó junto a directores como Martin Scorsese, Wes Anderson, Lars von Trier y Yorgos Lanthimos, con quien filmó Pobres criaturas en 2023. Su trayectoria lo posiciona como una figura clave del cine contemporáneo.

En The Souffleur, Willem Dafoe interpreta a Lucius Glanz, un hombre decidido a salvar un hotel vienés de la demolición en una trama que combina drama y espionaje. Su paso por Buenos Aires dejó en claro que, además de talento, el actor tiene una enorme capacidad para conectar con el público local.