Lucrar con una tragedia: vendían productos donados a los afectados por los incendios

Aunque por desgracia, sucede con naturalidad que existan personas dispuestas a lucrar con una tragedia, como en este caso son los incendios que se desataron hace semanas en una buena parte de la región patagónica de nuestro país, varios de los cuales aun continúan activos.

En las últimas horas el intendente de Cholila, Silvio Boudargham denunció a un grupo de personas que se hacían pasar por voluntarios y que vendían donaciones realizadas para los damnificados por el desastre natural en la región cordillerana de la provincia del Chubut.

De acuerdo a la información que trascendió, se trata de donaciones realizadas desde la ciudad rionegrina de Bariloche. Fue el propio jefe comunal quien detectó algunas irregularidades en la distribución de la mercadería, lo que derivó en una denuncia penal en la Comisaría local.

Dos personas ya fueron identificadas como los autores del hecho, quienes habrían recibido las donaciones desde Bariloche pero, en lugar de entregarlas a las familias afectadas por los incendios, decidieron comercializarlas.

Luego de la intervención por parte de la Policía, se interceptó un camión que transportaba tanques de agua que se ponían en venta por un valor que oscilaba entre $110.000 y $150.000.



El caso fue derivado a la Fiscalía de la Comarca Andina. Por el momento no se registraron detenciones, aunque la investigación continúa para establecer con precisión el destino de los elementos que debían llegar a las familias afectadas por el incendio.