Alison Calfunao no sólo la pasa mal por los problemas de salud, también pasa momentos de mucha angustia por la cobertura de la obra social Swiss Medical y las demoras en la autorización de medicación y tratamientos que necesita de manera permanente. La situación se da en el marco de un delicado cuadro de salud, tras haber atravesado una intervención quirúrgica que derivó en graves complicaciones. “La medicación nunca me llegó, nunca me la dieron, nunca me la autorizaron”, expresó la paciente.

En diálogo con el periodista Pancho Casado por AM550, Calfunao detalló que el dolor que atraviesa es constante y que la falta de respuestas agrava su situación. “Estoy con muchos dolores en la parte del muñón. Ayer quise comprar la medicación por mi cuenta y no me quisieron vender porque las recetas ya no sirven”, explicó. Además, señaló que debe volver a gestionar las prescripciones con sus médicos en Buenos Aires.

El conflicto también tiene un fuerte impacto económico. Según relataron Alison y su esposo, Emiliano, la familia se encontró con una deuda superior a los dos millones de pesos. “Nos encontramos con más de dos millones de deuda”, afirmó, quien además sostuvo que desde la obra social les informaron que, por cuestiones legales, Alison no podía continuar con la cobertura.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, Calfunao aseguró que decidió comenzar a pagar su cobertura de manera particular, con un costo aproximado de 350 mil pesos mensuales, ante la necesidad de continuar con su tratamiento. Sin embargo, denunció que Swiss Medical dio de baja a su grupo familiar y le reclama pagos que, según indicó, no estaban contemplados en el acuerdo. “Hoy quise comprar una medicación por mi cuenta porque me cansé de esperar autorizaciones y estoy sufriendo mucho el dolor”, escribió.

Además del aspecto físico, la paciente señaló que la situación repercute en su salud emocional. “Hace poco terminé en la guardia con un ataque de pánico”, relató, y agregó que tampoco logró la autorización de medicación antidepresiva. Mientras tanto, Calfunao indicó que espera una respuesta de la Justicia y remarcó: “Estoy esperando respuestas, necesito tranquilidad. Todos los meses es este drama”.

El comunicado de Alison en redes sociales:

Estoy cansada, cansada, muy cansada de esto. Basta, @SWISS MEDICAL, de jugar con mi salud.

En diciembre, me tomé el trabajo de ir hasta allá, sin tener movilidad, para intentar solucionar las cosas. Pero no. Fueron más vueltas y más vueltas. Hoy, 1 de febrero (para esto sí que son rapidísimos), dieron de baja a mis hijos y mi marido. Yo estaba comenzando a pagar la cobertura por mi cuenta, que era alrededor de $350.000, algo que no debería ser así, pero decidimos hacerlo porque necesito mi tratamiento y medicación.

Hace unos días, nos metimos en la aplicación y nos llevamos la sorpresa de que tenemos una deuda de 2 MILLONES. Me están cobrando los meses de diciembre y enero, cuando el acuerdo no era ese. ¿Y los tres meses de gracia, qué pasó?

Hoy me descargo porque tengo bronca, tengo ansiedad y muchas ganas de llorar de la impotencia. Hoy quise comprar una medicación por mi cuenta porque me cansé de esperar las autorizaciones, y estoy sufriendo muchísimo con el dolor del muñón. Les cuento, duele, anoche tuve que vendarme, pero nada funcionaba. Es como si me estuvieran cortando la pierna de nuevo. Lloro del dolor.

Fuimos a la farmacia y ¿saben qué? Tengo que volver a hacer todas las recetas nuevamente. ¿Saben lo engorroso que es eso? Es mandar a mis médicos de Buenos Aires, esperar respuestas, que ellos autoricen de nuevo todo… ¿y cuánto tiempo más voy a esperar mientras yo sigo sufriendo el dolor?

El 11 de enero mandé toda la medicación para ser autorizada y no hubo respuestas. Y ahora, menos que nunca, porque tenemos que arrancar todo de nuevo. ¡BASTA! En serio, ¡BASTA! Esto es mi salud.

Necesito tranquilidad, pero todos los meses es este drama. Hace poco terminé en la guardia con un ataque de pánico que duró más de lo normal. Ese día había ido a SWISS Medical y recibí malas noticias sobre los traslados a las terapias. Y, por supuesto, no hubo respuestas. Necesito medicación antidepresiva, pero tampoco la autorizaron. No les deseo esto a nadie, es una pesadilla, es doloroso, es horrible. Pero les pido de corazón, por favor, que no me compliquen más la vida. No voy a dejar de pelear por mi JUSTICIA. No voy a rendirme, pero BASTA de jugar conmigo.

Aviso, NO PIENSO PAGAR NI UN PESO DE ESTA DEUDA, NI UNO. USTEDES ME ARRUINARON LA VIDA, SWISS MEDICAL, Y ESA CLÍNICA, MEJOR DICHO CARNICERÍA @SANLUCASMATERNIDAD, Y ESOS "CARNICEROS" LLAMADOS PROFESIONALES, SEGÚN ELLOS.

Ojalá pudiera comprarme mi medicación por mi cuenta, pero esos medicamentos cuestan millones. Eso es lo que vale mi salud hoy en día, esa es mi vida que está en juego por culpa de ellos. Dentro de poco se levanta la feria judicial y no voy a quedarme quieta. Mi caso lo van a pagar, lo van a sufrir como yo lo estoy haciendo.

Me harté de ir a SWISS Medical a reclamar mis derechos. ¡ME CANSÉ! Y si uso este medio para descargarme, es para avisar que las obras sociales son para gente sana, no para los enfermos. SWISS Medical, sos una cagada, esto es abandono de persona.

Con todo el respeto a quien no le guste la publicación, que siga de largo. Hemos recibido muchos malos comentarios. Pero a cada persona que comparte y me acompaña en este proceso, ¡les agradezco con todo mi corazón!