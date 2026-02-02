Un hombre de 30 años fue detenido en Bariloche luego de una persecución policial que se inició tras una denuncia por disparos en la vía pública. El operativo, encabezado por efectivos de la Comisaría 42, permitió además el secuestro de un arma de fuego que el sospechoso intentó descartar durante la huida.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas de este domingo, en la intersección de las calles José Obrero y Nehuén, cuando un llamado alertó sobre un sujeto que estaría efectuando detonaciones con un arma de fuego. De inmediato, personal policial se trasladó al lugar y desplegó recorridas preventivas en la zona para ubicar al sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos lograron identificar un vehículo vinculado a la denuncia en las calles Soldado Olavarría y Malvina Soledad, en el barrio Nuestras Malvinas. Al advertir la presencia policial, el conductor se dio a la fuga, iniciándose una persecución por parte de los uniformados.

En el transcurso de la huida, al circular por calle Wiederhold, el individuo se descartó de un arma de fuego, que fue posteriormente recuperada y secuestrada por los agentes. Finalmente, el hombre fue interceptado y detenido, quedando a disposición de la Justicia.

El arma incautada corresponde a un revólver calibre 22 largo, que será sometido a peritajes para determinar su utilización en el hecho denunciado y en otras posibles causas. Según se informó, el detenido ya se encontraba involucrado en una causa previa por abuso y portación ilegal de arma de fuego, lo que refuerza la gravedad de la situación y la necesidad de esclarecer su participación en nuevos hechos.

La intervención policial permitió neutralizar una situación de riesgo en la vía pública y evitar que el arma continuara en circulación. La Justicia dispuso el secuestro del revólver y la apertura de actuaciones para determinar responsabilidades. El detenido quedó bajo investigación, mientras se aguardan los resultados de los peritajes balísticos.