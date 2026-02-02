Este domingo al mediodía, una mujer de 44 años, que se encontraba cocinando en su vivienda de la ciudad de Centenario, sufrió un accidente doméstico, que casi le cuesta perder una mano.

Cerca del mediodía, los Bomberos Voluntarios de Centenario, recibieron un llamado desde la calle Juan Pablo II: la mano de una vecina había quedado atrapada en una máquina sobadora.

Se trata de una herramienta de cocina que sirve principalmente para afinar, estirar, comprimir y homogeneizar masas de panadería, pastelería y pastas mediante dos rodillos ajustables.

El personal bomberil tuvo que utilizar herramientas especiales para cortar el artefacto de panificación y así poder liberar la mano de la mujer. Gracias al trabajo de los profesionales, la víctima la sacó barata, ya que sólo sufrió un aplastamiento en sus dedos.

Más tarde, la mujer fue trasladada al Hospital de Centenario para que los especialistas determinaran el grado de la lesión e iniciar su recuperación.