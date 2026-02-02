El EPAS trabaja a contrarreloj para restablecer el servicio de agua potable en el Alto

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, trabaja para poder normalizar el servicio en las localidades del Alto Neuquén que tienen como fuente de abastecimiento de agua el Río Neuquén.



Por la magnitud de las intensas lluvias y el sedimento que ingresa sobre el río, la turbiedad del mismo se disparó a niveles que obligan a paralizar la planta potabilizadora de agua en determinada hora del día o directamente no se pueden poner en funcionamiento.



En las localidades del Alto Neuquén donde el EPAS opera el servicio, todas presentan algún tipo de inconveniente. En Chos Malal la planta potabilizadora no se pudo poner en marcha todavía, debido a que los niveles de turbidez de los ríos Curi Leuvú y Neuquén son muy altos, imposibles de potabilizar e inyectar a la red.



Como parte del plan de contingencia, desde el organismo se está realizando la provisión de agua al hospital local, para garantizar la normal atención y funcionamiento dentro del nosocomio.



En Andacollo la planta potabilizadora se pudo poner en funcionamiento ayer a la tarde, permitiendo brindar el suministro de agua domiciliario en algunos momentos del día. Si bien los procesos son más lentos, debido al tratamiento químico y filtrado que se debe hacer al agua, se pudo inyectar agua en la red.



Desde el sábado 31 de enero, la misma fue desafectada ya que volvió a subir la turbidez del río debido a la tormenta que se desató en horas de la noche.



En Taquimilán se encuentran operativos tres pozos de agua subterránea, siendo imposible tratar el agua que viene desde el Río Neuquén. Esta situación provoca una merma sensible en los niveles de producción: solo se aporta 12.000 litros por hora, cuando habitualmente se trabaja con 32.000 litros. Ante esta afectación, el suministro de agua a la localidad es parcial, garantizando el mismo durante la mañana y la tarde, teniendo que restringirlo a la noche.



En Cutral Co y Plaza Huincul la situación mejoró considerablemente porque el establecimiento está preparado para tratar altos niveles de turbidez, aunque el proceso de potabilización es más lento. Además, no se han presentado cortes de energía en el sistema, por lo que se está entregando agua a las localidades con restricciones horarias muy pequeñas.



En el resto de las localidades del Alto Neuquén, desde el Subgerencia Zona Norte se mantienen un asesoramiento constante con los municipios que operan los servicios de agua potable. En su gran mayoría la fuente de provisión proviene de vertientes naturales, por lo que no presentan mayores inconvenientes.



