El conductor Jorge Rial se convirtió en noticia en las últimas horas luego de compartir un impactante relato desde México, donde se encuentra disfrutando de unos días de descanso. A través de sus redes sociales, el periodista contó en primera persona cómo vivió un terremoto que, si bien tuvo su epicentro lejos de donde estaba alojado, se sintió con claridad y generó momentos de tensión.

Según explicó Jorge Rial, el episodio ocurrió durante la mañana, cuando se encontraba en la Ciudad de México. De manera repentina, comenzó a sonar la alarma sísmica, un sistema que alerta a la población ante posibles movimientos telúricos. En ese instante, tanto él como el resto de las personas que estaban en el edificio debieron evacuar de forma inmediata.

En su testimonio, Jorge Rial destacó especialmente la reacción de la gente. Lejos del pánico o los gritos, remarcó el orden, la calma y la organización con la que todos siguieron el protocolo de evacuación. Para el conductor, fue una muestra clara de cómo la población mexicana está preparada para enfrentar este tipo de fenómenos naturales.

El terremoto, según detalló el propio Jorge Rial, se produjo en Acapulco, a casi 380 kilómetros de la Ciudad de México. A pesar de la distancia, el movimiento se sintió fuerte y fue suficiente para hacer temblar el edificio en el que se encontraba alojado, obligándolo a salir “con lo puesto”.

“Mi primer terremoto en México, 6.6 en Acapulco”, escribió Jorge Rial en una de sus historias de Instagram. Allí también señaló que ocurrió cerca de las ocho de la mañana y que, aunque fue un gran susto, no pasó a mayores. Incluso musicalizó el momento con “Cuando pase el temblor”, el clásico de Soda Stereo.

En otra publicación, Jorge Rial volvió a remarcar lo impresionante del sistema de alarmas y la conducta ejemplar de la gente durante la evacuación. “Nadie nervioso, todos saben qué hacer”, expresó, acompañado de una imagen donde se veía a numerosas personas reunidas en la calle, esperando que todo volviera a la normalidad.

Finalmente, el periodista llevó tranquilidad al asegurar que la situación se normalizó rápidamente. “Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad”, escribió Jorge Rial, reflejando serenidad tras el susto vivido durante sus vacaciones.

Cabe recordar que, en lo personal, Jorge Rial se encuentra abocado al cuidado de Amadeo, el bebé de un año que cuida junto a su hija Rocío Rial. En tanto, Francesco, el hijo mayor de Morena Rial, vive en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni, mientras el conductor atraviesa este presente entre el trabajo y la familia.